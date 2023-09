La falacia del 'mito indepe': un catalán recibe más dinero de España que un madrileño, un andaluz o un valenciano

El ambiente político cada vez está más caliente. Se aproxima el 1 de octubre y, sobre todo, la votación (todavía sin fecha) para que Pedro Sánchez pueda volver a ser investido presidente de España. Para ello, será clave el apoyo de los independentistas catalanes. En su estrategia de presión, esta semana tanto ERC (a través de la Generalitat) como Junts han presentado abrumadoras cifras de déficit con las que el Estado estaría ahogando a Cataluña.

Por un lado, los republicanos reclaman 22.000 millones de euros anuales de déficit con el Estado al año. Mientras, desde Junts, exigen un déficit histórico contra Cataluña de 450.000 millones. Sin embargo, las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia quitan toda credibilidad a estas cifras y recuerdan que Cataluña no es una región maltratada por el sistema de financiación. Al contrario: los ciudadanos catalanes cuentan con más fondos del Estado que los andaluces, los madrileños, los valencianos o los manchegos.

Así lo indican los datos de la Fundación de Estudios de Economía aplicada. Este órgano ha elaborado un estudio en el que, precisamente, analiza la financiación efectiva de las comunidades autónomas de régimen fiscal común (por ello, País Vasco y Navarra quedan fuera de este análisis) por habitante y de forma homogénea.

El análisis tiene en cuenta las complejas variantes que deciden los fondos que anualmente reciben las autonomías para gestionar sus gastos. El estudio pone como 100 la media de financiación autonómica por habitante. Los territorios que están por encima de 100 (ver cuadro superior) reciben más fondos por ciudadano. Las que estén por debajo de 100, menos.

Si bien es cierto que Cataluña no es la región mejor financiada (aquí ganan las regiones con mayor dispersión poblacional), sí que recibe fondos por encima de la media autonómica.

De hecho, en promedio desde 2015, Cataluña es la autonomía que más fondos públicos por habitante recibe entre las cinco que más aportación hacen al PIB nacional (excluyendo a País Vasco, que no entra en estos cálculos al estar fuera del régimen fiscal común). Así, España financia mejor a los catalanes que a los andaluces, a los madrileños, a los valencianos y a los gallegos.

Con esta evidencia sobre la mesa, las cifras de los soberanistas carecen de sentido. Daniel de la Fuente, director de Fedea y uno de los mayores expertos del país sobre financiación autonómica, coincide en esto. "Supongo que cada uno es muy libre de pedir lo que quiera, pero las cifras son desproporcionadas y los fundamentos más que endebles. ¿De dónde salen los números?", explica a EL ESPAÑOL-Invertia.

La opacidad de los datos y poca fiabilidad de la metodología de los déficits reclamados por el independentismo también los desmontan. Por un lado, están los 22.000 millones de euros anuales reclamados por ERC, que se han calculado con metodología del flujo monetario.

"Carece de sentido económico pues sólo contabiliza el gasto que se materializa físicamente en Cataluña y eso deja muchas cosas relevantes fuera", considera De La Fuente. De esta manera, el déficit calculado por la Generalitat con el Estado deja fuera gastos que no estén en Cataluña, aunque beneficien y sean imprescindibles para su población y el funcionamiento de la región.

Este es el caso de la inversión en, por ejemplo, servicios para la población española en el extranjero, defensa en el exterior o un radar que dé servicio al tráfico aéreo del aeropuerto del Prat pero no esté dentro de las fronteras catalanas.

Con estas premisas, fuentes fiscales mantienen que este tipo de metodología tiende a inflar y exagerar el déficit con el Estado.

Albert Carreras, exsecretario General de Economía y Conocimiento de Cataluña Colegio de Economistas de Cataluña.

Luego están los 450.000 millones de euros de déficit histórico que ha reclamado Junts. Esta estimación es la suma, según los independentistas, de 50.900 millones en infraestructuras, 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones.

La cifra está 'ideada' por Albert Carreras de Odriozola, según cuenta Crónica Global. Este economista catalán es el director del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra y fue número dos de Andreu Mas-Colell, 'conseller' de Economía cuando la Generalitat estaba en manos de Artur Mas.

El cálculo se ha elaborado a partir de una infrafinanciación constante por parte del Estado. Sin embargo, lo hace a partir de un déficit fiscal inmutable desde 1982. Por tanto, no se introducen los cambios en la financiación, ordinarios o extraordinarios, ejecutados desde entonces.

Asunto aparte es que dentro del déficit histórico calculado por Junts hay 30.000 millones en pensiones ya citados. Esto no tiene lógica ninguna. Lo que cobra cada jubilado español tiene que ver con lo que cotice a lo largo de su vida laboral, no con donde viva. "Las reglas son iguales para todos y los jubilados catalanes han cobrado lo que les toca, igual que los demás. ¿A qué viene ahora esa reclamación de compensaciones milmillonarias?", se pregunta De la Fuente.

El propio Estado niega que las cifras del soberanismo catalán tengan algún tipo de veracidad. "Con el Gobierno actual, Cataluña ha recibido los mayores recursos de su historia", indican desde el Ministerio de Hacienda.

El equipo de María Jesús Montero recuerda que "en los cinco años de Gobierno de Pedro Sánchez, Cataluña ha recibido un 42,6% más de recursos que en los cinco últimos años de Mariano Rajoy. Son 34.821,1 millones más".

En este caso, las cifras son tozudas. Desde que llegó el PSOE a la Moncloa, la financiación a Cataluña ha subido todos los años. Y en cada proyecto de Presupuestos Generales aprobado, la Generalitat ha recibido mayor inversión del Estado que el año anterior, quedándose siempre con más del 17% del total para todas las regiones.

Las protestas catalanas no han gustado entre las comunidades autónomas. Este es el caso de Madrid. Fuentes de su Consejería de Economía, Hacienda y Empleo consideran que "es prioritario poner límite a los caprichos del independentismo que sólo pretenden romper España y que el resto de regiones asumamos su coste", indican desde el departamento.

"Todas las comunidades autónomas somos España y dentro de España no tienen cabida las deudas históricas ni el déficit del Estado con las autonomías. Lo único que tiene cabida es la solidaridad entre regiones por un objetivo común: la prosperidad de España", subrayan.

Las cifras de la Generalitat y Junts también han sentado mal en Andalucía. Desde su Consejería de Hacienda coinciden con los cálculos aportados al principio de este artículo. "Cataluña no es una comunidad a la que el sistema de financiación le proporcione una financiación por debajo de la media. Es decir, no está infrafinanciada en los términos que sí están Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana".

"Lo que sí tiene Cataluña es un problema de gestión", indican los andaluces, que recuerdan que, según los datos del Ministerio de Hacienda sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad, la Generalitat lo ha incumplido prácticamente todos los años.

"Respecto a la deuda, basta comprobar que Andalucía tiene una deuda por habitante, a 31 de marzo de 2023, de 4.323 euros, cuando la media de las comunidades autónomas es de 6.811 euros. La de Cataluña es de 10.966 euros, dos veces y media más que Andalucía", añaden.

Sistema de financiación

"El Gobierno independentista ha llevado a Cataluña a una situación límite. Que no haya sabido o no haya querido contener el déficit y la deuda no implica que el Estado tenga que pagar su mala gestión", critican desde Andalucía

Por otro lado, los déficits calculados por el independentismo suponen una clara crítica al actual sistema de financiación autonómica. Sin embargo, este sistema, que se aprobó de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, sí que contó con el apoyo de Cataluña por entonces.

De hecho, fuentes relacionadas con la gestión del modelo de financiación autonómica aseguran que el sistema actual beneficia a Cataluña respecto a otras regiones, razón por la cual fue impulsado por la propia Generalitat en su momento.

"Hay que recordar que el actual sistema de financiación autonómica lo negoció Zapatero con ERC y salió adelante en el Congreso por sólo un voto. Si perjudicara a Cataluña, ERC no lo habría apoyado", recuerdan desde Andalucía.

Antoni Castells, exconsejero de Economía de Cataluña, y Elena Salgado, exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, en una reunión en 2009. Efe.

Manuel Llamas, director del think tank Instituto Juan de Mariana, coincide en que el actual sistema "favorece a Cataluña. Lejos de perjudicarle, le beneficia respecto a otras regiones".

¿Y las reglas que se aplicaban antes de 2009? "Podemos criticar el sistema de financiación, pero aplica las mismas reglas de juego para todas las regiones del régimen fiscal común. No se puede decir que Cataluña ha sido tratada de manera injusta, discriminatoria o marginal respecto al resto de autonomías".

"En todo caso, la situación es justo la contraria", opina Llamas. "Es una región que ha disfrutado de traspasos de competencias y más inversión en infraestructuras".

Por otro lado, Llamas recuerda que Cataluña ha sido una de las autonomías más beneficiadas por fondos estatales tras la crisis financiera de 2008. "El Gobierno central tuvo que salir al rescate de varias regiones, entre ellas Cataluña, que estaba en quiebra técnica".

Rescate

Fue por entonces que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puso en marcha mecanismos de liquidez para rescatar a las regiones y que pudieran pagar a proveedores para así mantener servicios básicos como la sanidad, por ejemplo. "Desde entonces, Cataluña ha sido una de las regiones más beneficiadas por los mecanismos de liquidez y financiación".

Este es un detalle que el soberanismo catalán no suele tener en cuenta a la hora de desarrollar sus exigencias. Desde que se activaron estos mecanismos en 2012, la Generalitat ha recibido más 135.000 millones de euros para poder mantener en marcha sus servicios públicos.

De hecho, Cataluña ha sido la región que más fondos ha recibido mediante estos mecanismos, especialmente a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Concretamente, se ha quedado con el 32,3% del total.

Esto ha llevado a que la Generalitat adquiera una deuda de más 71.852 millones de euros con el Estado, que supone un 84% del total de la deuda catalana.

Detalles que los soberanistas catalanes no mencionan en sus cálculos de déficit con el Estado pero que, a buen seguro, tendrán en cuenta en su listado de exigencias a Pedro Sánchez (además de la amnistía a Carles Puigdemont y los suyos) para que éste pueda contar con su voto en una futura investidura.

