Permisos de 5 días y extensión de los 'cheques' crianza: estas son las novedades que traerá la Ley de Familias

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Familias. La norma inicia así el camino parlamentario, tras haber sido retrasada su aprobación unas semanas por discusiones sobre su contenido en el seno del Gobierno de coalición.

Se trata de un texto que incluye importantes novedades a nivel de permisos laborales para facilitar los cuidados familiares y prestaciones para familias con hijos y que estará en vigor "lo más pronto posible", según ha apuntado Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Esta legislación facilita un permiso retribuido de cinco de días al año para cuidado de hijos, padres y convivientes o familiares hasta segundo grado.

Permiso no contributivo

También recoge un permiso parental de ocho semanas, que se podrá disfrutar de forma continua o discontinua, hasta que el menor cumpla ocho años.

En este caso, cabe recordar que se trata de un permiso no contributivo y quien se acoja a él sufrirá un recorte salarial. Con todo, se podrá complementar con el permiso de paternidad de 16 semanas ya existente, y que no afecta a la retribución.

Renta crianza

Por otro lado, entre las principales medidas incluidas en la ley, destaca también la ampliación de la renta crianza de 100 euros al mes por cada menor de 3 años a cargo. Concretamente, se extiende a todas las madres, incluso a aquellas que no se encuentren activas en el mercado laboral en la actualidad, y no solo a las trabajadoras, como hasta ahora.

Otra de las novedades es que las familias monoparentales con dos hijos serán consideradas como familias numerosas de cara a obtener beneficios sociales.

Familias numerosas

Asimismo, tendrán consideración de familia numerosa las familias con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad y las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos.

La norma equipara, además, los derechos de las parejas de hecho con los matrimonios. Las primeras podrán disfrutar de 15 días libres cuando formalicen su unión en el registro.

Adaptación de jornada laboral

Por otro lado, el texto persigue facilitar la adaptación de la jornada laboral de los trabajadores a cuidados de mayores de edad. A día de hoy, solo los padres tienen derecho que su tiempo de trabajo se modifique para cuidar a sus hijos menores de 12 años.

El texto del Ministerio de Ione Belarra persigue que esta posibilidad se extienda al cuidado del cónyuge o pareja de hecho, otros familiares de hasta segundo grado y convivientes que sean dependientes.

"De la gente joven y, especialmente, de las mujeres jóvenes se suele decir que tienen pocos hijos en España. Cuando se les pregunta, lo que dicen es que no es porque no quieran, sino porque no se lo pueden permitir", ha apuntado Belarra para justificar la necesidad de poner en marcha una ley como esta.

Además, ha contado que uno de los objetivos de la misma era "reconocer una realidad social en España, reconocer todas las formas de ser familia y recoger los derechos de todos esos tipos de familias".

