Núñez Feijóo, sobre el paquete fiscal del Gobierno: "Estamos empujando nuestras inversiones fuera de España"

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha cargado contra el paquete fiscal que presentó el Gobierno hace menos de una semana. El dirigente gallego ha avisado de los efectos que puede tener una medida que supone, a su juicio, "decir a los patrimonios españoles que no son bien recibidos. Es una irresponsabilidad". Además, ha alertado de que con estas medidas "estamos empujando nuestras inversiones fuera de España".

Núñez Feijóo se ha referido, particularmente, al caso de Portugal, que conoce bien de sus años como presidente de la Xunta de Galicia. "Tenemos que cuidar la inversión, las rentas, el patrimonio... y captarlo. En Portugal no tienen ni impuesto de Donaciones, Sucesiones ni de Patrimonio. Yo he vivido como empresas de Galicia se han instalado en Portugal" y ha puesto de ejemplo algunos proveedores de Inditex. "Allí los impuestos son más bajos y la legislación en materia medioambiental es mucho más laxa".

Durante su participación el XXV Congreso Nacional de la Empresa Familiar, el líder 'popular' ha recordado que, finalmente, no se ha anunciado ninguna bajada fiscal para 2022 en el IRPF pese al incremento que está experimentando la recaudación pública este año, que se espera que a finales de año tenga un 'extra' de 32.000 millones de euros.

Ha reiterado en la necesidad de "deflactar" este impuesto para, al menos, las rentas de hasta 40.000 euros y en la necesidad de una "política fiscal sensible para clases medias y bajas. "Si la ideología y la realidad no casan, hay un divorcio del Gobierno con la realidad. Si no hay crecimiento económico solo podemos repartir costes, no ganancias", ha indicado.

En su discurso, en el que no ha mencionado en ningún momento explícitamente ni a Pedro Sánchez o al Gobierno, ha recordado que su partido ya ha hecho varias propuestas al Ejecutivo, haciendo hincapié en la energética.

Ajustar calendario

En este sentido, considera que "Europa tiene que ajustar el calendario de la transición energética a la realidad" y ha remarcado que "ha sido un error cerrar las térmicas en España", que ahora están resucitando en Polonia y Alemania.

Ha incidido en la necesidad de "mantener y extender la vida útil de las centrales nucleares en marcha". Ha admitido que "hablar de centrales nucleares no nos dará ningún voto". Y ha rematado: "En la política española hay un cierto sesgo en el que la ideología se impone a la realidad".

Además, ha expresado su preocupación por el crecimiento sin límites de la deuda pública española: "Nunca hemos tenido tanta como ahora". Ha asegurado que, desde 20918, se han emitido "210 millones de deuda pública cada día".

Por otro lado, ha admitido que, en referencia a las elecciones en Italia y el ascenso de la extrema derecha, "es un activo para España que haya un partido socialista y uno de centro derecha que no hayan pasado a ser partidos marginales. Es algo que no ocurre ni en Italia ni en Francia. La política debe recuperar la centralidad".

