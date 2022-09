El Tribunal de Cuentas de la UE alerta de "deficiencias" en pensiones y sanidad en el plan de recuperación de España

El Tribunal de Cuentas de UE alerta de "deficiencias" y "lagunas" en las reformas en materia de pensiones y sanidad previstas en el plan de recuperación de España. Los auditores europeos critican además que las subvenciones de Next Generation no se utilicen para reforzar las interconexiones eléctricas entre España y Francia, cuyo carácter insuficiente lleva años denunciando la propia Comisión Europea.

Estas amonestaciones están incluidas en el primer informe de evaluación realizado por el Tribunal de Cuentas sobre el fondo de 800.000 millones de euros Next Generation. El examen se centra particularmente en las reformas exigidas a los países a cambio de las ayudas, que debían responder a las recomendaciones de Bruselas. Los auditores examinan los casos de España, Francia, Italia, Alemania, Croacia y Grecia.

El informe del Tribunal de Cuentas señala que la propia Comisión, en sus documentos internos, identificó un total de cuatro "lagunas" en el plan de recuperación español. En materia de pensiones, la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez "podría elevar el gasto en pensiones a medio y largo plazo". "El impacto fiscal global del aumento del gasto en pensiones podría tener que atenuarse aún más mediante ajustes fiscales proporcionales en el futuro", señala el documento.

[Bruselas avisa a Sánchez del riesgo de un "agujero significativo" en las pensiones y pide más ajustes]

En cuanto a la sanidad, el propio Ejecutivo comunitario admitía que el plan de recuperación y resiliencia de España "recoge planes para el despliegue de la reforma de la atención primaria, pero no incluye las inversiones asociadas en este ámbito".

En tercer lugar, el plan español no recoge ninguna medida que aborde la cuestión de las interconexiones eléctricas. Finalmente, en materia de políticas de investigación e innovación, "no está claro aún cómo se coordinarán las políticas y las estrategias entre las distintas escalas de la gobernanza regional".

El examen posterior realizado por el Tribunal de Cuentas ha dado "el mismo resultado" que el de la Comisión. "Aún quedan algunas deficiencias en relación con determinados elementos de las recomendaciones específicas por país, como el sistema sanitario (España) o las inversiones y el entorno regulador (Francia), que se prevé abordar al margen del fondo de recuperación", señala el informe.

"Aun así, no siempre quedó claro por qué no se incluyeron en los planes de recuperación y resiliencia, en particular en el caso de medidas transfronterizas importantes (por ejemplo, las interconexiones eléctricas entre España y Francia), que por definición resultarían adecuadas para el fondo de recuperación", subrayan los auditores.

"Asimismo, varios planes de recuperación y resiliencia no abordaron los elementos de las recomendaciones relacionados con la sostenibilidad de las pensiones (Alemania, Francia, Italia y parcialmente España) o la fiscalidad (Alemania e Italia)", apunta el Tribunal de Cuentas.

"Algunos aspectos importantes de las recomendaciones específicas por país siguen sin abordarse en diversos Estados miembros, en particular las de 2019, que representan cambios estructurales recurrentes.

