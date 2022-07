Argelia se mantiene en su decisión de congelar el comercio con España

La Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros de Argelia (ABEF) se ratifica en la orden emitida el pasado 8 de junio por la que, desde el día siguiente a dicha fecha, se congelaron las domiciliaciones bancarias relacionadas con las operaciones de comercio exterior de productos y servicios desde y hacia España.

Esta medida ha provocado un bloqueo total del comercio entre España y Argelia, a excepción de las exportaciones de gas a la península ibérica. Se tomó tras la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyara el plan de autonomía marroquí como solución al conflicto del Sáhara Occidental.

La ABEF envió este sábado una comunicación oficial a los directores de los bancos y los establecimientos financieros de todo el país con aclaraciones sobre esa decisión del 8 de junio de congelar las transacciones comerciales entre Argelia y España.

Principalmente, puntualiza que las medidas de congelación del comercio exterior de bienes y servicios desde y hacia España no tienen carácter retroactivo. En un primer punto, explica que no afectan a "las operaciones de importación o exportación de bienes y servicios provenientes de España o de origen español, domiciliados antes del 9 de junio -cuando entró en vigor la orden-, y cuya circulación de bienes o servicios haya tenido lugar después de esa fecha".

En el segundo apartado, incide en que la orden no atañe tampoco a "las mercancías que vienen de España o de origen español expedidas antes del 9 de junio, domiciliadas o no, según conste en el documento de transporte".

El escrito de una sola página, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, está firmado por el delegado general de la ABEF, Rachid Belaid, e indica que "los bienes exentos de la medida de congelación deben cumplir con los requisitos previstos por la legislación y los reglamentos vigentes".

Estas aclaraciones confirman la intención de Argel de no dar marcha atrás en las medidas restrictivas dirigidas a España en el marco de la mayor crisis bilateral que han vivido ambos países. Asimismo, sirven de guía a las autoridades que tienen que aplicar esta medida, como ocurre con las aduanas en los puertos.

Las aduanas desconocen cómo actuar

De hecho, el pasado 20 de junio la aduana del puerto de Argel remitió una carta a la Dirección General de Aduanas para pedir aclaraciones sobre cómo aplicar la orden del Ministerio de Economía de no despachar mercancías españolas.

"Mis servicios tienen dificultades para interpretar y aplicar el despacho a que se refiere la tercera referencia del Ministerio de Economía relativa a la suspensión inmediata del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España, y por la que se daban instrucciones para suspender con efecto inmediato todas las relaciones de cooperación con el Reino de España", mantiene la nota.

Esa tercera referencia que aparece en la carta a la que EL ESPAÑOL-Invertia ha tenido acceso, con Nº1675/SG/MF del 16 de junio, es, según las siglas, la orden que emitió el entonces secretario general del Ministerio de Economía, que ahora es ministro, para bloquear las mercancías españolas en las aduanas. Y esta es la prueba que ya tiene Bruselas.

El primer ministro argelino, Abdelmadjid Tebboune, cesó al ministro de Economía, Abderrahman Raouya, el 14 de junio, sin ofrecer detalles sobre los motivos. Un mes más tarde, designó al secretario general Brahim Kessali nuevo ministro.

Además, en aduanas se quejan de que "no se ha especificado qué medidas deben adoptarse para otras operaciones comerciales", que "no saben cómo abordar". En referencia a las importaciones y exportaciones en las que las mercancías se hayan domiciliado o enviado antes del 9 de junio, las importaciones y exportaciones no sujetas o exentas de la obligación de domiciliación bancaria, las importaciones de bienes de origen español pero procedentes de fuera de España y las importaciones de bienes procedentes de España, pero de origen no español.

Igualmente, informa al ministerio de que "en la misma línea, se ha decidido congelar todos los adeudos directos por operaciones de comercio exterior de productos y servicios con origen y destino en España a partir del jueves 9 de junio de 2022".

Reacciones de España y la UE

Esta medida para congelar el comercio con España y de productos españoles ha provocado reacciones en España y en la Unión Europea (UE), que se posicionó del lado de Madrid en su conflicto con Argel.

"La UE está dispuesta a oponerse a cualquier tipo de medidas coercitivas aplicadas a un Estado miembro", declararon Josep Borrell, máximo representante de la UE para Asuntos Exteriores, y Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, el 10 de junio.

La embajada de Argelia en Bruselas respondió que "la supuesta medida del gobierno de detener las transacciones actuales con un socio europeo sólo existe en la mente de quienes la reclaman y de quienes se han apresurado a estigmatizarla".

Un mes y medio más tarde, la ABEF precisa esa orden que entró en vigor el 9 de junio, un día más tarde de suspender las relaciones con España, y que tiene bloqueado el comercio.

