Podemos rebajará la presión sobre la reforma fiscal tras el giro a la izquierda de Sánchez con el impuesto a la banca

Pedro Sánchez sorprendió a todo el hemiciclo este martes, incluidos sus socios de Gobierno, al anunciar un nuevo impuesto a la banca. Unidas Podemos y sus ministros no tenían ni idea de que el presidente del Ejecutivo iba a lanzar la propuesta durante el Debate del Estado de la Nación. Una idea que hará que los morados le concedan una tregua a Sánchez y relajen su presión para que los próximos Presupuestos Generales del Estado incluya una reforma fiscal ambiciosa.

Durante su intervención en la Cámara Baja, Sánchez anunció que antes de que acabe el año el Gobierno, a través de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, presentará las proposiciones de ley correspondientes para tramitar un impuesto para las entidades bancarias y otro para las energéticas.

Gravarán los beneficios extraordinarios de las empresas de estos sectores de 2022 y 2023 siempre y cuando facturen más de 1.000 millones de euros al año.

Se trata de una medida que siempre ha estado en el ideario de Unidas Podemos. Estaba en el programa que Pablo Iglesias presentó a las Elecciones Generales de 2019 (tanto la primera como la segunda 'vuelta') y los morados han insistido en varias ocasiones en ella.

Fuentes cercanas a los ministerios de Unidas Podemos ignoraban que Sánchez fuera a anunciar la medida este martes. Tampoco lo sabían en el grupo parlamentario. Pero desde ambos lados admiten que el anuncio ha generado una satisfacción imprevista y que relajará las relaciones dentro de la coalición de Gobierno.

De hecho, admiten que esto les hará ser más flexibles en la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Concretamente, en el campo de la reforma fiscal, en el que los negociadores morados quieren que se aborden compromisos como aumentar la progresividad del sistema tributario.

Voces tanto del partido como de sus miembros el Gobierno consideran que el impuesto a la banca les permite rebajar la presión en el campo fiscal. Sin embargo, fuentes oficiales de la dirección de Podemos avisan de que no se puede confundir ser más flexibles con hacer cesiones.

En este sentido, aseguran que "como mínimo, se tiene que cumplir el contenido del acuerdo de Gobierno", como reducir el IVA de los productos de higiene femenina.

De hecho, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha trasladado este mismo discurso público, y ha sido incluso más dura al respecto.

Tras el discurso de Sánchez reclamó que falta el impuesto a las grandes corporaciones que cotizan en bolsa y que tienen "beneficios muy importantes". Ha indicado que el momento para una reforma fiscal progresista ha llegado "ya".

Apuntó que en septiembre u octubre deberían desplegarse más propuestas frente a la inflación, dado que las nuevas figuras tributarias no llegarán hasta el año que viene.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, conversa con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Eduardo Parra / Europa Press

Pese a ello, los compromisos tributarios expuestos por Sánchez (que, según calculó, deberían permitir ingresar 7.000 millones de euros en dos años) han gustado y mucho a los portavoces morados.

"Valoramos muy positivamente los impuestos anunciados", declaró Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso. También ha realzado la importancia de la gratuidad de los viajes en Cercanías y otros servicios de Renfe entre septiembre y diciembre. Jaume Asens, de los comunes, valoró el "golpe de timón progresista" de Sánchez.

Propiedad intelectual

Desde que Sánchez lo anunció, la propiedad intelectual del impuesto a la banca ha sido reclamado por Unidas Podemos. ¿Pero es suyo realmente? Como se ha dicho hace unos párrafos, forma parte del programa de Unidas Podemos.

Sin embargo, la medida no es nueva para el líder socialista. De hecho, Sánchez impulsó un impuesto exclusivo para la banca cuando era el líder de la oposición en el Congreso y Mariano Rajoy era el presidente del Gobierno.

Hay que remontarse a 2018. El nuevo tributo se incluyó en una propuesta alternativa de Presupuestos Generales del Estado que el PSOE promovió contra las Cuentas que por entonces presentó Cristóbal Montoro, y que pasaron el examen del Congreso.

Tras la moción de censura a Rajoy, el socialista se hizo con La Moncloa. Allí, en un principio, Sánchez y María Jesús Montero, que nunca ha dejado de ser su ministra de Hacienda, mantuvieron la intención de aplicar un impuesto especial a la banca con el propósito finalista de recaudar fondos para pagar pensiones.

Sin embargo, la figura fiscal nunca se reflejó en documentos oficiales. No había ni rastro de ellos en los Presupuestos de 2019, que se pactaron con Podemos pero no salieron adelante tras el 'no' de ERC. Tampoco en el programa electoral con el que el PSOE se presentó a las Generales.

Las causas que llevaron a que este tributo no prosperara entonces era la escasa seguridad jurídica respecto a su desarrollo y supervivencia futura. ¿Puede correr la misma suerte el nuevo impuesto a la banca que se tendrá que aprobar antes de que acabe el año? Todo dependerá de cómo se articule. Algo que solo se sabrá cuando se presente la correspondiente proposición de ley en el Congreso, algo para lo que los plazos se desconocen.

