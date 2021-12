Yolanda lanza su propio discurso de Navidad: "El salario mínimo volverá a subir en enero"

En un escenario navideño, que recuerda a los elegidos por el Rey en Nochebuena, con un árbol decorado y respladada por las banderas de Galicia, España y la Unión Europea, la ministra Yolanda Díaz ha valorado como "histórica" la reforma laboral, y ha garantizado que "el salario mínimo volverá a subir en enero".

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que se trata de una reforma laboral "ambiciosa e histórica" que hará que la calidad de las relaciones laborales en nuestro país sean "mucho mejores", ha detallad en una entrevista en TVE.

"Especialmente me quiero dirigir a los jóvenes que probablemente no han conocido mas que trabajos precarios, esta norma cambia el paradigma de las relaciones laborales, no solo porque aborda la temporalidad, sino también porque reequilibra el poder de negociación entre sindicatos y empresas, se incorporan los ERTE de manera estructural", ha añadido.

Hablamos con @Yolanda_Diaz_, ministra de Trabajo, sobre el acuerdo en la reforma laboral:



"A partir de esta norma, cambia el paradigma de las relaciones laborales en nuestro país"https://t.co/dc7py4qJlw pic.twitter.com/5ufgeUtS3w — Telediarios de TVE (@telediario_tve) December 24, 2021

Díaz cree que la reforma laboral acordada ayer por Gobierno, patronal y sindicatos "implica un cambio estructural en el modelo de relaciones laborales", y ha descartado que sea "menos ambiciosa" de lo que hubiera deseado.

En otra entrevista en la Cadena SER, Díaz ha valorado el acuerdo alcanzado y ha destacado tanto el papel de la CEOE como el de las centrales sindicales, ya que "todos los agentes sociales han dado lo mejor de nuestra historia y ahora lo vuelven a hacer".

También se ha referido a la polémica por el uso de la palabra "derogación", y ha aclarado que "técnicamente no podía ser derogada, es decir, no puedo dictar una norma diciendo derogo este decreto, porque dejaría sin colchón jurídico a los trabajadores, pero políticamente sí de puede y se hace en una parte, la estipulada en el acuerdo de Gobierno".

El acuerdo cerrado ayer modifica aspectos clave de la regulación laboral, como la contratación o la prevalencia de convenios, lo que permitirá cumplir con uno de los compromisos fijados con Bruselas antes de final de año.

