Se acabó el tiempo: las CCAA no podrán ejecutar los fondos UE de 2021 dentro de los plazos previstos

El Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de España ya cuenta con el visto bueno definitivo de la Comisión Europea y en breve comenzarán a fluir los millones comunitarios prometidos para este 2021. Sin embargo, todo parece indicar que los plazos de ejecución previstos para estos fondos no se van a poder cumplir, por lo que determinadas acciones se tendrán que retrasar, así como su efecto en la economía.

Las regiones ya han planteado que tendrán muchas dificultades para ejecutar los fondos procedentes de la extrategia Next Generation para este 2021 antes de que acabe el año. De hecho, ya han confirmado que una gran parte de los millones del fondo REACT-EU que se iban a gastar este año finalmente no se movilizarán.

Las regiones han notificado esta situación a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que lo ha reflejado en su último informe. "De acuerdo con la información facilitada por las autonomías, parte del gasto asociado a los fondos del Plan de Recuperación inicialmente previsto para 2021 se trasladaría a los ejercicios siguientes".

Concretamente, "aun cuando pudieran recibirse los fondos por parte del Estado antes de finalizar el ejercicio, es posible que las comunidades no dispongan de tiempo efectivo para ejecutar completamente las actuaciones previstas en el Plan de Recuperación".

Como ya ha contado Invertia, esta cuestión ya había sido denunciada con anterioridad por las comunidades, que ya habían alertado de que el Estado ni siquiera les estaba dando las instrucciones necesarias para preparar la recepción y uso de los fondos europeos. Hay extrema preocupación en las autonomías por esta situación.

Presupuestos

Y ello a pesar de que los fondos se habían incluido en los Presupuestos Generales del Estado, para irlos desarrollando y repartiendo antes incluso de la aprobación de Bruselas. Sin embargo, hasta ahora solo se han repartido unos 162 millones, y esto no significa que se hayan ejecutado, como indica la AIReF. Cabe recordar que, a través del Plan de Recuperación, España recibirá en 2021 unos 19.000 millones de euros.

Algo parecido ocurre con el fondo REACT-EU. Su naturaleza no tiene nada que ver con los fondos procedentes del mecanismo Next Generation, que se tienen que dedicar a proyectos de inversión.

En cambio, los millones procedentes del REACT-EU deben servir para cubrir gastos corrientes derivados de la pandemia de Covid-19. Es decir, en suministros o salarios, por ejemplo. De él, España ha recibido un total de 12.436 millones, de los cuales unos 10.000 millones son directamente para las comunidaes autónomas.

Estaba previsto que las regiones ejecutaran el 80% de estos fondos a lo largo de 2021, unos 8.000 millones. Sin embargo, según la AIReF, las previsiones de las comunidades autónomas indican que la ejecución se quedará en los 5.000 millones. Es decir, 3.000 millones menos.

Con todo, que finalmente la ejecución de estos fondos no se haga como estaba previsto no implica que se vayan a perder. Las partidas procedentes del REACT-EU no 'caducan' hasta que acabe 2023. Eso sí, para entonces el dinero se tiene que haber gastado. De hecho, el plan de las regiones es haber liquidado estos fondos al 100% antes de que termine 2022.

En cambio, el Estado pretende gastar su parte, 2.436 millones de euros, de forma completa en 2021. De ellos, unos 1.010 millones se están dedicando a vacunas.

