Hacienda sigue sin publicar los reglamentos de las tasas Google y Tobin a semanas de su primera liquidación

El Ministerio de Hacienda sigue sin publicar el reglamento de la tasa Tobin y Google a semanas de que se ejecuten las primeras liquidaciones. Según ha podido confirmar Invertia, no hay fecha para dar a conocer el marco normativo que incluya los detalles del cobro del Impuesto a las Transacciones Financieras y el Impuesto Sobre Determinados Servicios Digitales.

Una situación que preocupa a las empresas que en junio y julio, respectivamente, deberán abonar el pago de los primeros meses de aplicación del impuesto financiero y digital. A día de hoy los afectados no saben con claridad sobre qué deben efectuar el pago requerido por Hacienda.

Desde el Ministerio de Hacienda se confirma a este diario que los dos reglamentos se encuentran en el Consejo de Estado a la espera de un informe consultivo que podría introducir cambios en la normativa. Desde el Ejecutivo se indica que se espera que este trámite concluya próximamente.

En este sentido, las fuentes consultadas por este periódico no descartan que el pago de la tasa Google pueda sufrir una nueva prórroga para dar tiempo a que se preparen los reglamentos correspondientes y las plataformas informáticas necesarias para realizarlo la autoliquidación.

En enero, el Ministerio dirigido por María Jesús Montero confirmó que el Impuesto Sobre Determinados Servicios Digitales (tasa Google) y el Impuesto a las Transacciones Financieras (tasa Tobin) no se comenzarían a pagar en las fechas previstas en el calendario del contribuyente publicado a comienzos de este año.

Nuevas fechas

Esta publicación de la Agencia Tributaria indicó que la primera liquidación de la tasa Tobin (mensual y correspondiente al mes de enero) se pagaría el 22 de febrero y que la tasa Google (que se hace de manera trimestral) se haría el 30 de abril.

No obstante, hasta esa fecha no estaban preparados los reglamentos correspondientes, ni las plataformas informáticas. Esto obligó al Ministerio de Hacienda a retrasar la liquidación de estas dos tasas.

De esta manera, en el caso de la tasa Tobin, su pago se retrasó hasta el mes de abril, mientras que la tasa Google deberá pagarse a partir de julio, fecha de la liquidación del segundo trimestre. Esto no significa que estos dos impuestos retrasen su aplicación. De hecho, la fecha se mantiene inalterable a partir de este 16 de enero. Lo único que cambia es el momento del pago.

Sin embargo, la tasa Tobin experimentó un segundo retraso. A finales de marzo Hacienda puso una nueva fecha porque el reglamento seguía en fase consultiva. La nueva fecha marcada fue junio de 2021.

En este sentido, no se descarta una segunda prórroga para la tasa Google, aunque las probabilidades son menores que en el caso de la Tobin. Un nuevo retraso llevaría el pago a septiembre ya que la autoliquidación es trimestral, mientras que la tasa bancaria tiene una autoliquidación mensual.

Impacto en los usuarios

Con todo, las grandes compañías esperan estos reglamentos como agua de mayo. En el caso de las tecnológicas, saben que el nuevo impuesto gravará a aquellas empresas con ingresos anuales totales de al menos 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los tres millones de euros.

Y que se dirige a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

Sin embargo, las empresas no tienen claro sobre qué deben pagar y cómo se debe presentar formalmente la autoliquidación, un lío legal en el que sus equipos jurídicos trabajan sin tener demasiadas pistas del Gobierno. De hecho, hasta no conocer el reglamento ni presentar la primera autoliquidación, no sabrán en verdadero impacto en sus cuentas del nuevo gravamen.

El objetivo del Ejecutivo es ingresar unos 950 millones de euros al año con esta tasa y las grandes tecnológicas esperan poder trasladar al menos 500 millones de este coste a las pymes españolas.

Algunas como Amazon trasladarán íntegro el impacto del 3%, pero otras como Google han preferido aplicar alzas de solo dos puntos. El resto de compañías repercutirán también el coste, pero no todas lo harán por el total.

Recaudación total

En cuanto a la tasa Tobin, grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.

De acuerdo con las estimaciones del Gobierno, estos dos impuestos ingresarían anualmente a las arcas del Estado unos 1.800 millones de euros. Con la 'tasa Tobin' se prevé recaudar 850 millones de euros anuales y la tasa Google unos 950 millones.