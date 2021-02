Carmen Boado: "Elevar el cómputo de la jubilación tampoco garantizaría la viabilidad del sistema"

Carmen Boado-Penas acaba de publicar con Fedea un extenso trabajo sobre el funcionamiento del sistema de pensiones sueco, un referente mundial de las buenas prácticas políticas en la previsión social.

Desde la Universidad de Liverpool, donde es profesora titular de Matemáticas actuariales y financieras, explica a Invertia las claves de este modelo que combina un sistema de reparto obligatorio con otro de ahorro voluntario. Además, analiza algunas de las claves sobre la reforma que está preparando España para hacer sostenible su gasto en pensiones.

Boado-Penas advierte que nuestro país es uno de los más generosos en la paga de los pensionistas, pero también afirma que cualquier reforma que se haga debe garantizar a los pensionistas una pensión adecuada y sostenible.

El gasto en pensiones en España ronda el 12% del PIB. ¿Cómo es de sostenible nuestro sistema de pensiones en relación con otros países europeos?

Hay una creencia errónea de que la sostenibilidad financiera depende del gasto en pensiones y esto no es cierto. Un aumento en el gasto en pensiones no sería perjudicial para el sistema si fuera acompañado de un aumento en el ingreso por cotizaciones.

Para valorar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones se tendría que comparar el ingreso por cotizaciones con el gasto en pensiones durante un horizonte temporal muy largo. A modo de ejemplo, este horizonte temporal es de 75 años para el caso de Estados Unidos o 95 años para Japón. En la mayoría de los países, entre los que se incluye España, solo se pone énfasis en la evolución del gasto por pensiones y no se calcula lo que se denominaría indicador de sostenibilidad financiera.

En esta línea, en un estudio que publicamos en la prestigiosa revista Fiscal Studies en el año 2008 ya demostrábamos que el sistema no era sostenible en 2006, cuando el sistema tenía liquidez financiera. El problema es que, en general, se confunde un indicador de liquidez en un determinado año con uno de sostenibilidad que ha de mirar al largo plazo.

Si nos centramos solamente en el gasto en pensiones, lo que sí es cierto es que España es uno de los países más generosos del mundo en pensiones públicas. En concreto, los pensionistas reciben, de media, el 83% del salario neto que recibían antes de la jubilación, mientras que ese porcentaje se sitúa en torno al 58% para los países de la OECD.

Aplicar una reforma del sistema de pensiones puede llevar una década, ¿está a tiempo España de mantener el pacto intergeneracional que sostiene el modelo?

El sistema público de pensiones se basa en el sistema de reparto bajo el cual el gasto en pensiones se financia con el ingreso por cotizaciones (equidad intergeneracional). Generalmente, cuando hay problemas relativos a la liquidez del sistema y no es posible endeudarse más se realizan reformas paramétricas en el sistema, como puede ser una disminución en la revalorización de las pensiones o un aumento en las cotizaciones. Esto, en realidad, no es más que un mero parche.

El Gobierno ha evaluado la posibilidad de elevar el cómputo para la jubilación hasta los 35 años, pero de momento, ha optado por mantenerlo en 25 años. ¿Es necesario elevar ese cómputo?

El tener en cuenta toda la carrera laboral va a mejorar la equidad (también llamado justicia actuarial) de los trabajadores, en el sentido que la relación entre cotizaciones pagadas y pensiones recibidas se estrecharía. Aun así, esta medida tampoco garantizaría la viabilidad financiera del sistema aunque sí que ayudaría a mejorarla.

Suecia combinó un sistema de reparto obligatorio con uno de capitalización voluntaria. ¿Qué ventaja tiene este modelo?

El sistema de pensiones sueco es muy interesante. El trabajador cotiza el 18,5% de su base de cotización, con un 16% destinado a un sistema de cuentas nocionales y el 2,5% restante a un sistema obligatorio de cotización definida.

Las cuentas nocionales se basan en un sistema de reparto, como el español, pero con la diferencia que al trabajador se le reconocen las cotizaciones efectivamente realizadas en una cuenta individual nocional/virtual que se incrementa cada año con un índice macroeconómico -normalmente ligado a la evolución del PIB o al crecimiento salarial. La pensión de jubilación dependería de las cuantías de las cotizaciones hechas a lo largo de su vida laboral y en su esperanza de vida en el momento de su jubilación.

El 2,5% de la base de cotización del individuo se invierte en fondos privados elegidos por los cotizantes. Esta parte es relativamente pequeña para que la cuantía de la pensión no esté sometida a la alta volatilidad que se puede encontrar a los mercados financieros.

El objetivo del sistema del público de pensiones era, por lo tanto, combinar la estabilidad financiera de un sistema de cotización financiera con la eficiencia económica de un sistema público de reparto.

¿Qué aporta que los ciudadanos reciban el llamado ‘sobre naranja’ a final de año con la información de su pensión futura?

Una de las fortalezas del sistema de pensiones sueco es el esfuerzo por proporcionar a los individuos la información necesaria para su comprensión y toma de decisiones, por ejemplo, a través del orange envelope, lo que mantiene a los trabajadores informados sobre sus futuras pensiones y les ayuda a tomar importantes decisiones como podría ser su edad de jubilación.

¿Qué más fortalezas destacaría?

El sistema sueco tiene cuatro puntos fuertes. En primer lugar, su sistema de cuentas nocionales estrecha la relación prestación-cotización, consiguiendo una mayor equidad o justicia actuarial. Dicho de otro modo, la pensión de jubilación bajo un sistema de cuentas nocionales depende de las cuantías de las cotizaciones realizadas por el trabajador a lo largo de su vida laboral y en su esperanza de vida en el momento de su jubilación.

En segundo lugar, el sistema sueco goza de un elevado grado de transparencia a través de la publicación de un balance actuarial anual sobre la solvencia del sistema público de pensiones. El balance es un modelo de gestión y de información externa, siendo no solo de utilidad para la autoridad que gobierna el sistema, sino también para el conjunto de los cotizantes y pensionistas, y para quién garantiza los pagos, es decir, para el Estado y los contribuyentes que él representa.

En tercer lugar, en el caso que el indicador de solvencia que se desprende del balance actuarial indicara que el sistema no es sostenible un mecanismo financiero automático entra en funcionamiento para reducir el crecimiento del pasivo por pensiones. Por lo tanto, podemos decir que el sistema de pensiones sueco es financieramente sostenible en el largo plazo por lo que los trabajadores pueden estar seguros de que recibirán sus pensiones futuras.

Finalmente, otra de las fortalezas es el orange envelope que he comentado anteriormente.

¿Sería posible y acertado imitar el modelo sueco en España?

Yo creo que no hay un sistema de pensiones óptimo en el mundo, de ser así todos los países tendrían ese mismo sistema.

Como ya he mencionado anteriormente, el sistema sueco tiene una serie de fortalezas como pueden ser las cuentas nocionales, que otorgan un extraordinario grado de equidad a los individuos; un balance actuarial, que dota al sistema de transparencia; un mecanismo de ajuste automático, que garantiza la sostenibilidad financiera. Y realiza un esfuerzo en cuanto a la información suministrada a los individuos.

¿Y qué debilidad señalaría del modelo español?

En primer lugar, el sistema de pensiones español carece de transparencia.

La transparencia es fundamental y es una de las asignaturas pendientes del sistema público español, entre otras. Los trabajadores y pensionistas han de conocer la verdadera salud financiera del sistema. En España se realizan diferentes proyecciones, pero no se calcula ningún indicador de solvencia/sostenibilidad. Es importante realizar este cálculo y hacerlo de manera periódica, como se realiza en Suecia. Una reforma solamente podría obtener el apoyo popular si se describe, se explica y se comprenden bien los problemas.

Por otro lado, el horizonte temporal de los políticos es de una duración aproximada de cuatro años lo que es mucho mejor que el horizonte infinito del sistema público de pensiones, con lo cual las decisiones llevadas a cabo suelen ser erróneas y sesgadas.

En Suecia hubo consenso político para aprobar esta reforma, ¿es importante que en España también se logre ese acuerdo parlamentario?

Por supuesto. Hay que eliminar el populismo en materia de pensiones e inmunizar el sistema de público de reparto del riesgo político al que está sometido. Frecuentemente, la visión a corto plazo de los políticos no coincide con la realidad económica de un sistema con horizonte indefinido en el tiempo como es el sistema público de pensiones.

¿Demuestra la experiencia sueca que no hay que temer una reforma radical del sistema si está bien diseñada?

Personalmente yo temería cualquier tipo de reforma si no se describe el problema correctamente y no lo comprendo. Esto es lo primero que hay que solucionar antes de embarcarse en cualquier tipo de reforma: transparencia e información son las claves. Una reforma solamente podría obtener el apoyo popular si se describe, se explica y se comprenden bien los problemas.

Me gustaría recalcar que la filosofía nocional no es algo fácil de entender. De hecho, es difícil comprender que las cuentas no son reales sino ficticias y solamente se utilizan para el cálculo de la pensión de jubilación. En la actualidad, y a pesar del esfuerzo que se realiza en Suecia en material de información, solamente la mitad de la población entiende el sistema de pensiones – según las encuestas realizadas.

También hay que tener en cuenta otro factor muy importante, yo diría que fundamental para la sociedad, es importante que el sistema sea viable desde un punto de vista financiero pero las pensiones deben ser adecuadas y suficientes para todos los ciudadanos – la solidaridad intrageneracional aquí es esencial.

Según las conclusiones de su estudio, el sistema sueco “reduce la desincentivación laboral”. España es un país con una tasa de paro mucho más elevada y unos salarios mucho más bajos...

Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Aunque las cuentas nocionales estrechan la relación entre cotizaciones pagadas y pensiones, se ha de garantizar que la cuantía de pensión ha de ser adecuada y suficiente para todos los ciudadanos, como he mencionado anteriormente. En este sentido, en Suecia también hay pensiones mínimas, que se financian vía impuestos, cuya cuantía no es constante y depende del valor de las cotizaciones acumuladas por el trabajador.