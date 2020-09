Calviño no descarta congelar el sueldo a los funcionarios en los próximos Presupuestos

El Gobierno no descarta incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) una congelación salarial a los más de 2,5 millones de funcionarios públicos de toda España. Así lo ha deslizado la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en una entrevista este jueves en el programa Herrera en Cope.

Calviño ha indicado que una decisión de estas características no afectaría el poder adquisitivo de este colectivo ya que la inflación del último año está siendo negativa y podría cerrar el curso en un 0%. Estamos, por tanto, ante una opción que se está valorando, pero respecto de la cual no hay una resolución tomada todavía.

No obstante, casi a la misma hora -y en una entrevista en Antena 3- la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que el Ejecutivo no va a congelar el sueldo de los funcionarios y, por lo tanto, no ha incluido esta cuestión en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la que ya han comenzado a trabajar.

En cualquier caso, según ha adelantado también El País, es una de las posibilidades que baraja el Ministerio de Hacienda para aliviar la partida de gastos de los próximos PGE, unos Presupuestos que sólo incluirán a la tasa Google y tasa Tobin como principal novedad en los ingresos fiscales, pero que necesita ajustes para que el déficit no se dispare hasta niveles inasumibles.

El Gobierno de Pedro Sánchez además debe incluir en estos PGE guiños a sus socios de Unidas Podemos e incluir algunas partidas en que aumente el gasto social. En este encaje de bolillos se hace necesario y urgente buscar recortes de gasto en algunos apartados, como puede ser el de los funcionarios.

El pacto salarial de los funcionarios es uno de los temas pendientes del Ejecutivo de Sánchez desde antes que estallara la pandemia. En 2018 y antes de que terminara el Gobierno de Mariano Rajoy, se acordó con los sindicatos subidas salariales hasta 2020. Unas mejoras salariales que iban desde el 6,1% al 8,8% durante esos tres años.

Gasto de la subida

De esta manera, se podía recuperar el poder adquisitivo de la crisis, aunque siempre ligados a determinados objetivos económicos y de crecimiento el PIB. Una subida superior al 2% puede llegar a costar a las arcas del Estado más de 2.000 millones de euros.

El acuerdo que logre Sánchez con los funcionarios se toma como referencia para todas las administraciones públicas y, por tanto, se suele aplicar en todas las Comunidades Autónomas y corporaciones locales.

El gasto de personal, que recoge las remuneraciones a los empleados públicos, supera los 32.000 millones, según los PGE de 2018, los que siguen vigentes ante la imposibilidad del actual Ejecutivo de sacar adelante unas nuevas cuentas públicas.

Deuda y autónomos

Por otro lado, en la misma entrevista de Cope, Nadia Calviño volvió a recordar que los gastos más inmediatos de la pandemia se financiarán con emisión de deuda pública por valor de 100.000 millones de euros adicionales, aunque advirtió que en el mediano plazo -y cuando vuelva el crecimiento- se debe replantear esta financiación para evitar que siga creciendo el déficit.

Respecto de eventuales subidas a los autónomos y pequeñas empresas, Nadia Calviño volvió a recordar que no se subirán tributos, pero que el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones está trabajando en un proyecto para reformular los tramos y que cada autónomo pague efectivamente por la facturación y los ingresos que obtiene.