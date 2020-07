De Guindos cree que el covid resucita la amenaza de una Europa a dos velocidades

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha advertido este miércoles que Europa se arriesga a salir de esta recuperación a dos velocidades. De que se materialice este riesgo depende el futuro no solo de la economía, también de la política europea, por lo que ha recalcado que es una amenaza "preocupante".

En un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberiamérica, el exministro de Economía español se ha mostrado confiado en que la salida de la crisis sea más rápida de lo estimado en un primer momento, pero ha puesto sobre la mesa algunos peligros e incertidumbres.

De Guindos considera que la rapidez con la que han actuado las autoridades europeas ha sido clave para conseguir mitigar los efectos en la economía del covid-19 y se ha referido al fondo europeo como clave para la reconstrucción.

El representante del BCE ha aprovechado este foro para recordar que "el dinero de ese fondo europeo no cae del cielo". En ese sentido ha recordado que Europa se va a endeudar y habrá que devolver ese dinero que las instituciones van a pedir prestado a los mercados.

Por ello, "los países tendrán que presentar planes de inversión y de actuación para decir donde quieren actuar y justificarlo", ha explicado. "No es una condicionalidad en sentido estricto pero sí un marco de actuación para que ese dinero que no cae del cielo sino que tiene que ser levantado por las instituciones europeas en los mercados se use de forma correcta, como debe ser", ha concluido.

Se mitiga la caída

Sobre los datos macroeconómicos que manejan, De Guindos cree que la caída ha sido abrupta pero la recuperación podría llegar antes de lo previsto.

"La economía europea en el primer trimestre cayó un 4%, por lo que ocurrió en la segunda quincena de marzo. Nuestra previsión es una caída adicional del 13% en el segundo trimestre. Lo que estamos viendo es que a lo mejor es un poco menos negativa que ese 13% que proyectábamos", ha avanzado.

Presentado por el exministro, José Manuel Soria, y moderado por el presidente de honor de El País, Juan Luis Cebrián, el vicepresidente del BCE ha respondido a las preguntas de personalidades que han asistido al foro, como José Luis Bonet o el empresario Jaime Fluxá, entre otros.

Sin querer entrar a valorar la respuesta concreta de los países a esta crisis, De Guindos ha reconocido que los datos económicos muestran que la pandemia no ha tratado por igual a todos los países y que las diferencias en la respuesta se han notado en los datos macroeconómicos.

Estas diferencias se deben, ha explicado, a la fuerza con la que ha atacado el virus o al diferente margen fiscal de cada país. Por ello, ha dejado una Europa con paisajes muy distintos, lo que hace que sea imprescindible dar una respuesta paneruopea a esta crisis para que la UE salga fortalecida.