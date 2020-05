Lacalle: "El capitalismo social aplica el libre mercado para resolver problemas sociales"

En plena crisis provocada por el coronavirus, hay quien plantea la necesidad de cambiar de modelo y abandonar el capitalismo en busca de un nuevo modelo. Para el economista Daniel Lacalle, lo importante en este momento es tratar de avanzar en el capitalismo, pero aumentando en su visión social para mejorar el bienestar general de los ciudadanos.

Así lo dice el colaborador de Invertia en su último libro, Libertad o Igualdad (Deusto), que se publica el próximo 19 de mayo. Una obra en la que Lacalle asegura que el "capitalismo social, simplemente, aplica la habilidad del libre mercado y la competencia para resolver problemas sociales".

Un análisis que se desarrolla a lo largo de algo más de 300 páginas en las que el economista intenta analizar las virtudes de la economía de mercado y cómo, con algunos cambios, se pueden lograr corregir algunos de sus problemas para evitar que las clases medias pierdan la fe en el sistema.

A continuación reproducimos un fragmento del segundo capítulo de Libertad o igualdad.

Bajo ese sistema [el capitalismo social], el sector privado, no el gobierno, realiza inversiones directas en bienestar social. Esto permite abordar los retos sociales, no mediante la intervención del gobierno, lo cual provoca ineficiencias y una inadecuada asignación de recursos (por no hablar de la explotación política), sino mediante soluciones de mercado, intrínsecamente eficientes y sostenibles.

Por eso, el sector privado tiene que señalar el camino. Las empresas privadas, en conjunto, son capaces de generar bienestar social de manera más eficiente que cualquier agencia o administración pública.

Por supuesto, esto plantea la siguiente pregunta: ¿por qué habrían de invertir las empresas privadas en bienestar social? Por la misma razón por la que las empresas invierten en cualquier cosa: es una buena oportunidad para desarrollar y fortalecer la economía y, con ello, la vida de las empresas.

Libertad o igualdad, el último libro de Daniel Lacalle.

Las soluciones a los problemas tienen que tener sentido económicamente hablando o nunca serán sostenibles. Cualquier solución que sea ruinosa a corto, medio o largo plazo sólo generará mayores crisis y recortes.

Si confiamos en que el gobierno pague por soluciones 'ineficientes' que no tienen sentido económicamente hablando, todos nos quedaremos en la estacada cuando se agote el dinero ajeno. Y se agota. El capitalismo social, que consiste en la inversión privada en el bien público, es el mejor sistema para crear soluciones sostenibles que produzcan el máximo bienestar para todos.