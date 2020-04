Calviño: "No podemos hacer que el Estado reemplace el conjunto de la economía"

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, lo ha dejado claro: no habrá suspensión de impuestos -ni IVA, IRPF, sociedades...- ni otras medidas económicas más que las ya anunciadas que alivien las 'malas cuentas' de las empresas y autónomos del país -como que el estado asuma los pagos del permiso retribuido- durante esta situación de crisis por la pandemia del coronavirus porque "no podemos hacer que el Estado reemplace el conjunto de la economía".

La ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital ha indicado en declaraciones a Onda Cero que la administración necesita "tener ingresos" porque "no se puede abandonar el funcionamiento normal del sector público".

No obstante, ha señalado que el Gobierno "no para de buscar financiación" para responder financieramente a las medidas económicas lanzadas por el Ejecutivo de la mejor manera posible sin tener que recurrir al rescate. Por el momento, ha señalado, "no hay ningún problema de liquidez" por parte del Estado no obstante "esto no resta para que pidamos una solución europea", ha insistido.

Periodo de 'hibernación'

En cuanto a cuánto va a durar el periodo de hibernación de la economía impuesto por el Gobierno para impedir al máximo posible la movilidad de los trabajadores y atajar cuanto antes el número de contagiados por el Covid-19, Calviño no ha podido precisar una fecha de fin. "La voluntad es que sea el mínimo posible. Estamos trabajando con un conjunto de expertos y con la ayuda de la OMS para estudiar cuáles son las experiencias internacionales en este ámbito y cuáles son los indicadores que tenemos que utilizar para ver cuándo podríamos comenzar a quitar medidas adoptadas", ha comentado.

En la misma línea, la ministra ha asumido ante los micros que los datos del paro de mañana no van a ser buenos, aunque sin adelantar ninguna cifra. "No podemos esperar buenas noticias. Mañana veremos las cifras, pero no son positivas", ha declarado.