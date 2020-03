Díaz dice que no consultó con CEOE el permiso retribuido porque iban "contrarreloj"

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha salido al paso de las críticas del tejido empresarial español por la imposición del permiso retribuido excusándose en que este fin de semana, momento es el que se adoptó la medida, el Gobierno iba "a contrarreloj".

"Este fin de semana quería haber hablado con todos los consejeros y portavoces de la oposición y no he podido, lo digo con franqueza", ha confesado en una entrevista en el programa de Ana Rosa. Díaz ha zanjado las quejas tanto de la oposición, la patronal de empresarios y los sindicatos con que "toda comunicación es mejorable".

Además, la ministra ha insistido en que han tomado la decisión de obligar a los trabajadores de actividades no esenciales a coger el permiso retribuido del 30 de marzo al 9 de abril porque hay que "bajar la curva de contagios de coronavirus. Necesitamos quedarnos en casa. Convirtamos todos los días en domingo. ¡Protejámonos!", ha señalado.

"Nadie cede nada"

Así mismo la ministra ha asegurado no sentirse identificada con las afirmaciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quién declaró que el Ejecutivo de Sánchez "criminalizaba" al empresario por coartarle la libertad a la hora de los despidos y situarlo como a personas a las que no les importa despedir, "cuando no es así", declaró el presidente de la patronal.

"Es legítimo que haya medidas que no le gusten a la patronal", ha manifestado Díaz ya que van a suponer un sobresfuerzo para el empresario -que Garamendi tachaba de tener que cerrar negocios- pero la ministra ha subrayado que con estas medidas "nadie cede nada" sino que hay un "empate" porque los empresarios tendrán que adelantar los salarios de 15 días no trabajados y los empleados tendrán que recuperar las horas después.

Díaz, además, ha recriminado a los empresarios que alcen su voz en quejas cuando "la patronal española sabe la cantidad ingente de dinero público en términos de PIB que el Gobierno ha destinado a las empresas para que tengan recursos". Con ello, la ministra ha querido resaltar que el Ejecutivo está "volcándose" en no dejar atrás a nadie con sus medidás económicas: "ni a grandes empresas, ni a pymes, ni a autónomos, ni a empleadas del hogar, ni a los ciudadanos...", ha subrayado.