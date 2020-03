BCE, coronavirus y estrategia industrial: así viene la agenda económica de la UE

Christine Lagarde se enfrenta a su primera gran crisis como presidenta del Banco Central Europeo. El Consejo de Gobierno debe decidir en su reunión del jueves 12 de marzo qué medidas de estímulo adopta para amortiguar el impacto económico de la expansión del coronavirus por Europa. ¿Será Lagarde una banquera audaz como su antecesor Mario Draghi o preferirá la cautela ante la incertidumbre sobre la evolución de la epidemia? Los ministros de Comercio de la UE debaten el estado de las negociaciones con Estados Unidos y China y la Comisión de Ursula von der Leyen desvelará su Estrategia de Política Industrial para los próximos cinco años.

MARTES 10 DE MARZO. El Ejecutivo comunitario presenta con gran fanfarria su nueva Estrategia Industrial, cuyo objetivo declarado es ayudar a las empresas europeas a ser competitivas en la escena mundial al mismo tiempo que abordan la transición climática y verde. En realidad, el debate de fondo se centra en si la UE debe relajar sus reglas de competencia con el fin de facilitar la creación de campeones europeos capaces de rivalizar con los gigantes de Estados Unidos o de China.

Esta es la tesis que defienden Francia y Alemania, países a los que todavía les escuece e veto de la todopoderosa comisaria de Competencia, la liberal danesa Margrethe Vestager, a la fusión entre Alstom y Siemens para crear un 'Airbus ferroviario'. Ahora cuentan con el apoyo dentro del propio Ejecutivo comunitario del nuevo comisario francés, Thierry Breton, responsable de Mercado Interior. En el extremo contrario del debate se sitúa España. El Gobierno de Sánchez apoya a Vestager porque cree que la apelación de París y Berlín a crear campeones europeos esconde en realidad su deseo de impulsar campeones franceses o alemanes, a expensas del resto de socios. La nueva Estrategia Industrial abre el debate pero las decisiones reales, si las hay, tardarán meses o años.

JUEVES 12 DE MARZO: El Consejo de Gobierno del BCE celebra su primera reunión desde la expansión del coronavirus por Europa, cuyo último episodio ha sido el aislamiento de 16 millones de personas en el norte de Italia, que es el motor de la tercera economía de la eurozona. Tanto la OCDE como la Comisión prevén que Italia, Francia y el conjunto de la eurozona caigan en recesión si la situación sigue empeorando. Lagarde ya anunció la semana pasada que está lista para adoptar "medidas selectivas y apropiadas" proporcionales a los riesgos. La Reserva Federal se le ha adelantado con una rebaja por sorpresa de medio punto de los tipos de interés. Pero el BCE tiene mucho menos margen de maniobra por su política de tipos negativos.

Pese a todo, los analistas esperan que Lagarde recorte en 10 puntos básicos el tipo de la facilidad de depósito, hasta situarlo en el -0,6%. También pronostican que el BCE reactivará la barra libre de liquidez para la banca con tipos negativos mediante el programa TLTRO. El objetivo es animar a las entidades a que den créditos a las empresas en dificultades por el coronavirus. El tercer pilar de la nueva ronda de estímulos podría ser un aumento de 20.000 a 40.000 millones de euros del volumen mensual de compras de deuda pública. La duda está en si todas estas medidas se aprobarán ya el jueves o algunas se aplazarán a la reunión de abril.

¿Será suficiente la actuación del BCE para contrarrestar los riesgos del coronavirus? El comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, cree que no y por eso ha lanzado un llamamiento a los Gobiernos de la UE para que adopten una "respuesta fiscal coordinada" a la crisis. En el Eurogrupo telefónico de la semana pasada no hubo acuerdo y la decisión se ha aplazado al próximo encuentro del 16 de marzo. Mientras tanto, Bruselas ya ha dado luz verde al plan de 6.300 millones de euros aprobado por el Gobierno italiano: el gasto para combatir el coronavirus no computará para el déficit.

-REUNIÓN DE LOS MINISTROS DE COMERCIO DE LA UE. En paralelo al Consejo de Gobierno del BCE, se reúnen en Bruselas los ministros de Comercio de los Veintisiete. En la agenda están las negociaciones con Estados Unidos y China, ambas bloqueadas. Bruselas y Washington no consiguen avanzar en el diálogo para cerrar un miniacuerdo centrado en la reducción de aranceles a los productos industriales porque Donald Trump quiere incluir también la agricultura y la UE se opone. En cuanto a China, el comisario de Comercio, Phil Hogan, ha dicho que el coronavirus retrasará muy probablemente el pacto de liberalización de inversiones que Bruselas quería cerrar con Pekín este año.

INDICADORES ECONÓMICOS

La oficina estadística de la UE, Eurostat, publica este martes 10 de marzo las cifras definitiva de crecimiento y empleo para la eurozona del cuarto trimestre de 2019. También anunciará (12 de marzo) los datos de producción industrial correspondientes a enero.