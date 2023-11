¿Puedo jubilarme anticipadamente si estoy en paro? Estos son los requisitos y cuánto queda de pensión

Cada vez son más las personas que optan por retirarse de la vida activa antes de la edad ordinaria de jubilación. Para ello aceptan una serie de recortes en la pensión. Pero es una práctica cada vez con más beneficiarios, sobre todo por el endurecimiento de las condiciones que va implantando el Gobierno con los años, en donde se amplían los años de retirada.

Retirarse tras percibir la ayuda de desempleo

Para acceder a la pensión de jubilación se puede llegar a través de otras vías que no tiene por qué ser una actividad laboral. Puede darse el caso de que alguien se jubile de manera anticipada tras cobrar la prestación por desempleo, también conocido como el paro.

El Servicio Público de Empleo es el que corre con esta ayuda económica pensada para aquellas personas que han cotizado durante los seis años previos a la situación de desempleo. Como mínimo será preciso contar con un año para poder disfrutar de dicho desempleo. El tiempo máximo para beneficiarse de ello será de dos años y estará condicionado de las cotizaciones por desempleo. Esta medida se presenta como la solución del sistema para proteger a aquellos trabajadores por cuenta ajena que hayan perdido su empleo.

Puede darse el caso de que dicha situación se produzca en la recta final de la carrera del profesional. Lo que permitiría que pasara de manera directa de cobrar el paro a la pensión de jubilación anticipada. Para poder llevar a cabo dicho procedimiento es preciso, como es lógico, que el trabajo haya cumplido todas las exigencias previas para percibir la ayuda por desempleo.

Requisitos para cobrar el paro

Esto incluye la inscripción como demandante de empleo en el Servicio de de Empleo Público (SEPE), hallarse en una situación legal de desempleo, haber suscrito de compromiso de actividad, no encontrarse en la edad ordinaria de jubilación, no tener la posibilidad de contar con una pensión incompatible y no llevar a cabo una labor profesional como asalariado o autónomo a tiempo completo.

Durante el periodo en que percibe dicha ayuda del paro, el ciudadano continúa cotizando a la Seguridad Social para su posterior jubilación. La cotización será de un 4,7% de la base reguladora, que se consigue de calcular la media de la base de cotización de las bases de cotización por contingencias de los 180 días previos.

Esto resulta de gran valor, ya que durante el tiempo que perciba la prestación, el trabajador que se queda sin empleo no se quedará en ningún momento descolgado en lo que se refiere a las cotizaciones, y tendrá la posibilidad de incrementar el número de años cotizados. Esto puede resultar esencial para reunir los años suficientes para poder retirarse antes de tiempo y cobrar una pensión.

Cuándo acogerse a la jubilación anticipada tras cobrar el paro

El ciudadano tiene la opción de acceder a la jubilación anticipada involuntaria, que es la que se produce con motivo de un cese involuntario en el trabajo, hasta cuatro años antes de la edad de jubilación establecida por la ley. Esto sería, a partir de los 61 años y una cotización de al menos 37 años y seis meses; o a partir de los 62 años y 2 meses cuando el periodo cotizado se encuentre por debajo de los 37 años y seis meses.

No obstante, sería preciso cumplir una serie de condiciones, como la inscripción como demandante de empleo con un periodo mínimo de seis meses desde que se reclama, disponer de al menos 33 años de cotización, de los cuales dos deben ser en los últimos 15 años.

A ello se le añade también las causas del cese, que tiene que ser por alguno de los siguientes motivos:

Despido objetivos por motivos objetivos .

. Despido colectivo por motivos económicos, técnicos, organizativos o productivos.

Fallecimiento, jubilación o incapacidad del empresario, además de la extinción de la sociedad.

En los casos de concurso, que haya una extinción de contrato con resolución judicial.

Extinción de contrato por fuerza mayor.

Extinción de contrato por causas de violencia de género.

Extinción de la vinculación contractual por deseo del trabajador en aquellas situaciones en las que haya cambios en las condiciones laborales, movilidad geográfica o incumplimiento destacados por parte del empresario.

Cómo jubilarse de forma anticipada después de cobrar el paro

También puede darse el caso de que el trabajador haya cobrado esta ayuda de desempleo por una extinción de contrato distinto. Es lo que se conoce como jubilación anticipada voluntaria, en donde se produce el adelanto de la retirada por voluntad del propio profesional.

Este tipo de jubilación permite adelantos de cómo máximo un par de años, por lo que será posible beneficiarse de ella a partir de los 63 o los 64 años y dos meses en función del periodo cotizado. Otro requisito a cumplir es disponer como mínimo de 35 años de cotización, de los cuales, dos de ellos deben estar en los 15 años previos a la solicitud de la pensión.

Cuánto se cobra por la pensión de jubilación anticipada

Para conocer la cuantía de la pensión la Seguridad Social se basa en las cotizaciones de los últimos 25 años para obtener la base reguladora, además del número de años trabajados para saber el porcentaje de dicha base reguladora.

El siguiente paso implicará someter la pensión a un coeficiente reductor, que estará condicionado tanto por la duración de la carrera del trabajador como por el tipo de jubilación anticipada. Los de la voluntaria van del 2,81% al 21%, mientras que los de la involuntaria se encuentran entre el 0,50% y el 30%.

