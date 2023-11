Este año la paga extra de Navidad llega con un cambio de fecha: no será el 25 de noviembre

Los pensionistas jubilados en 2023 cobran 90 euros al mes más que el resto]

Uno de los momentos más esperados de todo el año para todos aquellos que son beneficiarios de una pensión es el momento de cobrar la paga extra de Navidad. En el presente año 2023 habrá algunos cambios en ella con respecto a años anteriores, comenzando por el hecho de que los pensionistas no recibirán el ingreso el 25 de noviembre, ya que esa fecha cae en sábado.

Paga extra de Navidad en 2023

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ingresa las pagas extraordinarias a los pensionistas entre los días 1 y 4 hábiles del mes, junto a la pensión normal, tal y como se encuentra debidamente establecido en la Ley General de la Seguridad Social.

[¿Eres jubilado y vives en la Comunidad de Madrid? Estos son los pasos para renovar el abono transporte]

Sin embargo, las entidades bancarias de nuestro país siempre adelantan el pago a finales del mes anterior, de forma que los jubilados y el resto de pensionistas puedan recibir su ingreso entre los días 24 y 26. En este caso, como el día 25 de noviembre cae en sábado, los pensionistas recibirán su paga extra el siguiente día hábil, es decir, el lunes 27 de noviembre.

En cualquier caso, conviene mencionar que no todos los pensionistas perciben pagas extraordinarias de verano y de Navidad. Y es que en aquellos casos en los que las pensiones son derivadas de enfermedad profesional y o de un accidente de trabajo, nos encontramos con que las pagas están prorrateadas, por lo que el total de la cuantía anual con las pagas extraordinarias se reparte a partes iguales en un total de 12 pagas ordinarias.

Por su parte, los pensionistas que reciben 14 pagadas, 12 de ellas ordinarias y las dos extras de verano y Navidad, son los siguientes: Pensión por jubilación, pensión por incapacidad permanente (causas no laborales), pensión a favor de familiares (sin causas laborales) y la pensión por viudedad u orfandad.

[La pensión mínima de jubilación subirá entre 1.600 y 3.700 euros anuales en 2027 respecto a 2023]

Debido a la revalorización de las pensiones, en el presente año 2023 las pagas extra han aumentado con respecto a las de 2022, creciendo en un 8,5% en el caso de las pensiones contributivas, y en un 15% las pensiones mínimas y no contributivas, así como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Las pensiones no contributivas son prestaciones económicas que son reconocidas a aquellas personas que, encontrándose en situación de necesidad protegible, no tengan suficientes recursos para subsistir de acuerdo a los términos legalmente definidos, incluso en aquellos casos en los que no hayan cotizado nunca o no lo hayan hecho durante el tiempo suficiente como para poder tener acceso a alguna de las prestaciones contributivas. Dentro de esta modalidad nos encontramos con las pensiones de jubilación e invalidez.

Las fechas de ingresos según la entidad bancaria

En función de la entidad bancaria en la que tenga su cuenta el beneficiario de una pensión, las fechas de los ingresos de la paga extraordinaria de Navidad puede variar, y es que, aunque en todos los casos se adelantan a la fecha oficial de cobro, dado que el día 25 de noviembre es sábado, hay algunas entidades bancarias que en lugar de realizar el ingreso el lunes 27 de noviembre, han tomado la decisión de adelantarse aún más al pago de la misma.

[Los pensionistas jubilados en 2023 cobran 90 euros al mes más que el resto]

El mencionado día 27 del presente mes serán Abanca, BBVA, Sabadell, ING, Ibercaja, Unicaja y KutxaBank las entidades que procedan a ingresar la paga extra de Navidad 2023, mientras que CaixaBank ha tomado la decisión de adelantarla al viernes 24 de noviembre. Por su parte, tanto Banco Santander como Caja de Ingresos serán las que más se adelanten, y harán el ingreso el jueves 23 de noviembre.

Más allá de conocer la fecha en la que se ingresa la paga extra de Navidad, es recomendable tener siempre en cuenta las recomendaciones de la Seguridad Social de mantener siempre actualizados los datos bancarios para cobrar la pensión correctamente y que no exista ningún tipo de problema.

En el caso de que se haya cambiado de cuenta o entidad bancaria para recibir el cobro de la pensión, es posible modificar los datos bancarios desde la plataforma para efectuar trámites sin necesidad de certificado digital del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o bien desde el portal "Tu Seguridad Social" si se posee certificado electrónico o cl@ve.

Las pensiones suben en 2024

El próximo 29 de noviembre se dará a conocer cuál será el aumento de las pensiones para el próximo año 2024, una fecha en la que el Instituto Nacional de Estadística (INE) dará a conocer de manera pública el Indicador Adelantado del IPC (IPCA) del mismo mes.

[Los pensionistas jubilados en 2023 cobran 90 euros al mes más que el resto]

A partir del 1 de enero de 2024, la cuantía de referencia crecerá lo necesario para que haya una reducción de un 20% la brecha entre la cuantía que se toma como referencia de la pensión contributiva de jubilación para personas con cónyuge y el fijado como umbral de pobreza.

Las pensiones no contributivas vivirán un incremento hasta crecer en un 22% en los próximos cuatro años y llegar al 75% del umbral de pobreza calculado para un hogar unipersonal. De esta manera, las pensiones no contributivas alcanzarán una cantidad cercana a los 8.300 euros anuales, a razón de 592 euros al mes, de cara al año 2027. En el presente año 2023 este tipo de pensiones han alcanzado los 484,61 euros al mes (6.784,54 euros al año), mientras que el próximo año 2024 estarán cercanas a los 7.300 euros al año, es decir, casi 520 euros al mes.

Sigue los temas que te interesan