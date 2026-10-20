Mejoras en bajas por violencia de género y menopausia y en la CUME: así estrena el Gobierno los 'martes sociales'

El paquete de medidas triplica los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos a 300 euros y eleva la pensión mínima por actos terroristas hasta dos salarios mínimos.

Se modifica la prestación CUME permitiendo que ambos progenitores la cobren de forma simultánea o alternativa y se extienden las ayudas por orfandad por violencia machista al doble del SMI.

Se automatiza la protección ante catástrofes como la DANA, asimilando las contingencias a accidentes de trabajo, y se amplía el acceso a las pensiones de viudedad para parejas de hecho no registradas.

El Gobierno aprueba un decreto-ley que mejora las bajas médicas por menopausia incapacitante y para víctimas de violencia de género, incrementando la prestación desde el primer día y sin periodo de carencia.

Comienzan los martes sociales del Gobierno, que van a ser frecuentes antes de las Elecciones Generales del 29 de noviembre.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto-ley para automatizar la protección de trabajadores ante acontecimientos catastróficos como la dana. Además, se incrementa la protección para bajas médicas relacionadas con menopausia y violencia de género. Y se amplían las pensiones de viudedad a parejas de hecho.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que con este paquete de medidas se busca "ampliar derechos, reforzar la protección de las familias y dar respuesta a situaciones que necesitaban de una cobertura más adecuada".

Ha afirmado que vienen de "meses de trabajo en el diálogo social tras escucha activa a diferentes asociaciones".

En el caso de las incapacidades temporales (IT), se mejoran sus condiciones cuando se trate de patologías incapacitantes asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género, cuyas lesiones les impidan trabajar.

Las personas en estas situaciones recibirán una prestación superior a la de incapacidad temporal por contingencia común, puesto que se percibirá desde el día siguiente a la baja y no tendrá periodo de carencia.

Se calculará con el 60 % de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75 % a partir de entonces.

"Es una medida que protege a una parte importante de la fuerza laboral del país, con 10 millones de mujeres trabajadoras, con la que damos respuesta a situaciones que estaban invisibilizadas, así como a brechas que llevaban padeciendo las mujeres desde siempre", ha indicado la ministra portavoz.

Por otro lado, se establece una disposición en la Ley General de la Seguridad Social para que en acontecimientos o accidentes catastróficos se puedan aprobar medidas que aumenten la protección de afectados o familiares. Donde se asimilará la situación a derivada de accidente de trabajo con las mejoras correspondientes en incapacidad temporal, incapacidad permanente, muerte y supervivencia.

También hay cambios en la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) en situaciones determinadas.

Concretamente, los progenitores, guardadores o acogedores estarán protegidos, cuando el causante tenga más de 26 años, si este se encuentra en situación de dependencia de grado III o tiene una discapacidad igual o superior al 65%.

Además, ambos progenitores podrán percibir de forma alternativa o simultánea la prestación económica y no solo que sea un progenitor el que pueda tener la condición de beneficiario.

En este caso, el importe económico consistirá en un subsidio equivalente al 50% de la base reguladora que se utiliza para el cálculo de la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, sin que esta dependa del porcentaje de reducción de la jornada de trabajo que hayan solicitado.

La norma aprobada este martes también facilita el acceso a la pensión de viudedad para las parejas de hecho con hijos en común que acrediten dos años de convivencia, aunque no estén inscritas en el registro de parejas de hecho.

Además, se abre "una ventana temporal de un año para que los potenciales beneficiarios de esta medida por fallecimientos pasados puedan acceder a la misma si previamente la hubieran reclamado", ha añadido.

Fallecimiento

Además, se amplía la prestación económica por orfandad cuando el fallecimiento de la madre se hubiera producido por violencia contra la mujer, por un importe equivalente al doble del salario mínimo interprofesional (SMI) vigente en cada momento.

Se mejoran también las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas, de forma que ninguna de estas pensiones podrá situarse por debajo del equivalente a dos salarios mínimos (2.442 euros), una cantidad un 36 % mayor al que había ahora.

Y por último, se amplía el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, triplicando la cuantía máxima de los anticipos por beneficiario (de 100 a 300 euros) y su duración, para proteger a los menores cuando un progenitor incumple sus responsabilidades.

Cabe recordar que el decreto-ley deberá ser convalidado por la diputación permanente del Congreso en el plazo de un mes.