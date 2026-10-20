El Gobierno garantiza que el salario de los funcionarios subirá un 4,5% en 2027 pero no concreta cuándo lo aprobará

Función Pública proyecta sancionar con el cese a los gestores de las administraciones que incumplan los límites al abuso de la temporalidad.

Los sindicatos como CCOO y UGT exigen que el incremento se apruebe mediante real decreto-ley antes de que el Ejecutivo pase a estar en funciones.

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública se ha reunido con los sindicatos, pero no ha fijado una fecha para aprobar la medida.

El Gobierno garantiza que el salario de más de tres millones de empleados públicos subirá un 4,5% en 2027.

El Gobierno ha garantizado a los sindicatos de funcionarios que los salarios de los trabajadores públicos subirán un 4,5% en 2027. Sin embargo, no ha concretado cuándo se aprobará esta medida.

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública se ha reunido este martes con los sindicatos para abordar esta cuestión.

Según indican fuentes de los sindicatos, el Gobierno ha afirmado que "la subida salarial del 4,5% está garantizada para más de tres millones de empleadas y empleados públicos".

Sin embargo, el Ejecutivo ha eludido especificar una fecha para aprobar esta medida, que se tendrá que aplicar mediante un real decreto-ley.

Se trata de una cuestión en la que han insistido los sindicatos, que reclaman que la medida se apruebe antes de las elecciones y que el Ejecutivo pase a la interinidad, indican desde CCOO.

Con todo, desde UGT apuntan que "tanto la Diputación Permanente del Congreso como el Consejo de Ministros, esté o no en funciones, cuentan con los mecanismos legales y legislativos necesarios para hacer efectivo el incremento salarial".

Por otro lado, dese CSIF indican que Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, "en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan".