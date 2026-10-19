Garamendi confirma que impugnará la huelga general: considera que es "electoral" y que no es "legal"

Garamendi defiende a empresarios y autónomos frente a problemas como la inflación o el acceso a la vivienda, pidiendo garantizar el derecho a trabajar.

El presidente de la patronal considera que la convocatoria tiene un carácter "electoral" y carece de cobertura legal.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha confirmado que impugnará la huelga general del próximo 11 de noviembre por considerar que tiene carácter "electoral" y ha añadido que se ha revestido de reivindicaciones laborales para intentar darle una cobertura legal que no tiene.

"Tenemos unas próximas elecciones generales, pero sin embargo, por primera vez en la historia de España, tenemos una huelga electoral. No, perdón, creo que es general. Yo no sé si es general o no, pero electoral, seguro", ha señalado el líder empresarial durante la clausura de los XXV Premios ATA 2026.

Garamendi ha censurado que este "no es el camino" y ha quitado responsabilidad a empresarios y autónomos de los problemas que atraviesa actualmente el país, como la vivienda o la escalada de precios.

"¿Es que las empresas y los autónomos tienen la culpa de que no haya viviendas en España? Tenemos el problema de inflación: ¿Somos los empresarios los responsables de esto?", ha preguntado.

Por ello, el representante de los empresarios ha confirmado que la organización impugnará la huelga general, ya que cree que se "ha trufado de temas laborales para intentar que sea legal".

"Nosotros consideramos que no lo es", ha recalcado Garamendi, quien ha pedido que se garantice el derecho a trabajar y que "no se incendien las calles" ese día.

"Me preocupa mi país. Me preocupa España. ¿Y por qué me preocupa? Pues me preocupa porque creo que estamos o parece que vamos hacia una deriva que no es la nuestra", ha lamentado el presidente de la CEOE en la clausura del evento.