La inestabilidad laboral impulsa el interés por opositar: el 46% se lo ha pensado en el último año

Un 32% de los usuarios ya utiliza la Inteligencia Artificial para estudiar o preparar oposiciones, un uso que se eleva al 51% entre quienes compaginan trabajo y estudios.

La Formación Profesional (FP) se consolida como una vía de alta empleabilidad, siendo valorada como buena o muy buena por el 82% de la población.

El 75% de los encuestados considera que la seguridad y la estabilidad son los principales atractivos del empleo público, seguidos de un buen salario (47%) y la conciliación (36%).

El 46% de los españoles de entre 18 y 60 años se ha planteado opositar en el último año, impulsados por la inestabilidad laboral, los salarios bajos en el sector privado y la necesidad de reorientación profesional.

Un 42% de los españoles entre 18 y 60 años muestra un “interés creciente" por un empleo público ante la inestabilidad del mercado laboral o por la Formación Profesional para cualificarse. Hasta un 46 % se ha planteado estudiar oposiciones en el último año.

Son datos del estudio “Radiografía de la formación ante el nuevo mercado laboral” de la empresa de formación Adams, que determina y detecta una fuerte tendencia hacia el sector público en buena parte de la población.

La búsqueda de estabilidad, la mayor incertidumbre económica (26 %), la necesidad de reorientación profesional (25 %), la dificultad para acceder a empleos cualificados (24 %) y los sueldos bajos en el sector privado (23 %) alimentan esta tendencia.

El análisis de Adams detecta que el mercado laboral se percibe como “incierto, inestable, cambiante -especialmente tras la irrupción de la IA- donde el estrés impacta, cada vez más directamente, en el bienestar, la calidad de vida y la salud mental”.

Un fenómeno que tiene como efecto colateral, concluye la empresa de formación en su análisis, el aumento del absentismo, entre otros.

“En este contexto, las decisiones formativas y profesionales de los españoles ya no se explican sólo desde la mejora curricular o salarial, sino desde una búsqueda cada vez mayor del control sobre la propia vida laboral”, dice Adams.

Seguridad

A nivel nacional, el 75 % de los encuestados considera la estabilidad y la seguridad como los principales valores del empleo público, seguidos del buen salario (47 %) y la capacidad de conciliación (36 %).

En Andalucía, este entorno de incertidumbre es especialmente sensible: un 70 % de los encuestados indica que les preocupa su futuro profesional, una cifra que se sitúa significativamente por encima del 64 % de la media nacional.

Los beneficios económicos que promete la administración pública cobran protagonismo en una comunidad con salarios bajos y tasa de desempleo elevada.

Un 55 % de los andaluces atribuye el “buen salario” como uno de los principales atractivos del empleo público, una valoración significativamente superior a la media española (47 %).

Las tensiones del sector privado actúan como un disparador regional: un 22 % de los andaluces señala la falta de oportunidades en el mercado laboral como su principal motivación para opositar, un dato superior al 18 % del promedio nacional.

Por otra parte, sólo un 19 % de los andaluces afirma no conocer a nadie que haya aprobado una oposición en los últimos dos años, frente al 24 % nacional.

Se priorizan factores como flexibilidad, estabilidad, conciliación, menor desgaste emocional y capacidad de adaptación y de reciclaje profesional.

Tras analizar respuestas de jóvenes que están decidiendo su futuro profesional y sus opciones de formación, como a trabajadores en activo o aquellos en situación de desempleo, Adams afirma que hay un cambio de paradigma.

Formación Profesional

Y las vías que reciben más interés son las oposiciones y la FP, dice Adams.

A nivel nacional, el 82 % de los encuestados valora la FP como una elección de formación buena o muy buena, por encima del resto de opciones formativas.

“Este dato confirma que la FP ha dejado de ser una alternativa secundaria para consolidarse como una vía formativa con legitimidad, atractivo social y una asociación clara con la empleabilidad y las posibilidades de reciclaje profesional”, dice la empresa.

Un 52 % de los encuestados a nivel nacional declara conocer la FP mucho o bastante, y el 82 % la valora como buena o muy buena, muy por encima del resto de opciones formativas.

No obstante, esta alta valoración contrasta con una baja tasa de estudiantes, solo un 3 % de los andaluces afirma estar cursando este año una FP, la mitad del promedio nacional (6 %).

En cuanto a los motivos por los que decidirse por este tipo de estudios, un 52 % de los encuestados aluden a la practicidad de la formación y un 46 % a las oportunidades de inserción laboral que ofrece.

En cuanto a la formación continua que ofrecen las empresas a sus trabajadores y la formación para el empleo (aquella subvencionada por el Estado), son también valoradas positivamente (56% y 50 %, respectivamente).

Pero estas dos últimas alternativas acumulan un peso elevado de posiciones neutras (33 % y 37 %), lo que sugiere un mayor desconocimiento.

En la opinión sobre el futuro laboral hay un consenso muy claro: la formación se percibe como una palanca imprescindible para sostener la empleabilidad.

El 79 % considera que las empresas deberían invertir más en la formación de sus empleados, el 75 % cree que la formación continua mejora las oportunidades laborales.

El 40 % de los españoles asegura que no ha realizado formación en el último año, revelándose una brecha relevante entre la importancia declarada de seguir formándose y la práctica real.

Andalucía muestra una actitud ligeramente más escéptica que el promedio nacional. En concreto, un 7 % de los andaluces manifiesta tener una imagen “muy mala o mala” sobre la formación continua, lo que representa una valoración negativa superior al 4 % nacional.

A pesar de esta percepción, cuando los andaluces deciden formarse, demuestran una preferencia por la flexibilidad digital, un 42 % indica que ha realizado o le interesaría realizar cursos online.

Asimismo, un 33 % muestra interés por aprender idiomas y un 21% por conocer más acerca de la IA y las diversas herramientas tecnológicas.

Otro punto en el que el informe pone énfasis es en la formación relacionada con la salud mental y la gestión del estrés. Actualmente, los problemas de salud mental son la segunda causa de baja por incapacidad temporal en España.

De este modo, entre 2018 y 2024, las bajas por síntomas emocionales aumentaron cerca de un 490%, los diagnósticos de estrés grave crecieron un 230% y los trastornos de ansiedad subieron un 120%.

Aun así, a nivel nacional, solo el 36% de los encuestados ha recibido formación en el último año relacionada con bienestar laboral, gestión del estrés o salud mental.

En Andalucía, el 33 % de los encuestados señalan haber recibido formación relacionada con bienestar laboral, gestión del estrés o salud mental y un 58 % indica que le gustaría que su empresa ofreciera más cursos sobre estos temas.

La IA como herramienta

A nivel nacional la Inteligencia Artificial muestra un nivel de penetración relevante en el ámbito formativo: un 32 % ya la utiliza o la ha utilizado para preparar oposiciones o formarse, y otro 33 % no la usa todavía, pero se lo ha planteado alguna vez.

Su adopción es especialmente alta entre perfiles que combinan trabajo y estudios (51 %) y entre jóvenes de 18 a 24 años (45 %), segmentos más expuestos a dinámicas de aprendizaje flexible, búsqueda de eficiencia y apoyo digital.

En el caso de Andalucía, un 76 % afirma que la IA cambiará muchos puestos de trabajo. Y consideran que las empresas deberían invertir más en la formación de sus empleados (81 %).

En el día a día, la IA se percibe como un elemento de entrenamiento activo: un 29 % de los andaluces señala que utilizaría la IA para practicar ejercicios o casos prácticos en la preparación de oposiciones o FP.

La empresa

Adams (fundada en 1957), tiene casi 70 años de experiencia en formación. Actualmente está dirigida por la tercera generación de la familia Pérez Ruiz de Valbuena.

Tiene 9 centros de formación en España (Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Ourense, Santiago de Compostela y Girona), un campus de formación online y una sede internacional en Ciudad de México.

Está especializada en oposiciones y Empleo Público, Formación Profesional para el Empleo, Formación a medida para Administraciones Públicas, Consultoría y Formación para Empresas (Adams PARTNER), Formación Profesional Reglada (FP) y Editorial.

Tiene una plantilla propia de más de 400 empleados y una red docente de más de 1.200 profesores y colaboradores especializados

En 2025, más de 125.000 personas se formaron en Adams. Se consolida un modelo formativo híbrido con más del 80% en modalidad online y más del 20% en formación presencial.

Presume de más de 66.000 alumnos aprobados con plaza en la Administración Pública desde 1989. En 2025, casi 3.000 alumnos lograron su plaza y más de 20.000 opositores prepararon sus exámenes con la metodología de Adams.

Casi 25.000 empleados públicos se formaron en 2025 en colaboración con más de 140 entidades públicas (estatales, autonómicas, locales y universidades).

Logró casi 26.000 alumnos capacitados en más de 1.400 cursos impartidos (el 70% trabajadores ocupados en búsqueda de reciclaje profesional).

Y más de 27.000 profesionales se formaron con su método en más de 350 empresas en España, sumados a más de 14.000 alumnos en México.

En formación reglada ofrece 10 ciclos oficiales de Grado Superior de alta demanda y alianzas con más de 100 empresas colaboradoras para prácticas profesionales.

Y su Plataforma Online (Adams Campus) es utilizada por casi 650 entidades con más de 400.000 matrículas activas registradas durante 2025.