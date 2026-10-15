Garamendi (CEOE) considera "increíble" que el Gobierno tramite un nuevo SMI a las puertas de unas elecciones

El líder patronal rechaza que se culpe a las empresas de los sueldos bajos y denuncia que los sindicatos han bloqueado la mesa de negociación del acuerdo de convenios.

Garamendi señala el absentismo laboral y las vacantes sin cubrir como las mayores preocupaciones actuales para el sector empresarial.

El presidente de la CEOE arremete contra la ministra de Trabajo por convocar a los expertos del SMI y critica las exigencias sindicales de subir un 7% el salario mínimo.

Antonio Garamendi considera "increíble" que el Gobierno tramite el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en plena campaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre.

Antonio Garamendi ha manifestado su sorpresa y perplejidad por la decisión del Gobierno de tramitar el salario mínimo de 2027 a las puertas de las elecciones del 29 de noviembre.

El presidente de la CEOE ha criticado al Gobierno, concretamente, por usar su "poder" para promover el alza del SMI en estas fechas.

"Es increíble que el Gobierno esté utilizando el poder que tiene en plena campaña electoral para actuar de una manera que nosotros no entendemos", ha denunciado este jueves en un acto en la sede de la CEOE.

"Nuestra querida ministra -de Trabajo, Yolanda Díaz-, como bien sabéis, ha llamado ya a lo que ella denomina los expertos en el salario mínimo, porque no han tenido un empleo en su vida", ha proseguido en su intervención, como parte de un evento por el 25 aniversario de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel).

Además, ha señalado que los sindicatos piden un aumento del 7% y exigen "la famosa absorción", es decir, limitar la absorción de las subidas del SMI a través de pluses.

En este sentido, ha criticado que se encargue a las empresas "hacer la labor pública pero desde lo privado", a pesar de que no se les concede la desindexación de los precios que solicitan.

Por otro lado, ha apuntado al absentismo como la "gran preocupación" para las compañías, sumado al problema de las vacantes. Asegura que "no hay gente" en sectores como la hostelería y que la gestión de este asunto es "harto complicada".

Culpables salariales

Garamendi también se ha mostrado indignado de que "encima" los empresarios sean "los culpables de que los salarios no suban".

Asimismo, ha destacado que a pesar de la caída de los impuestos de la energía "el Estado ha recaudado más" y ha lamentado que los sindicatos "se han negado en rotundo a hablar" sobre el acuerdo nacional de convenios. "Esa mesa sigue parada" y son ellos quienes "no han querido sentarse", ha señalado.

"Aquí estamos para trabajar. Sabemos el problema que se da en el sector, va a ser muy importante seguir trabajando en esto y esperemos que nos hagan caso", ha concluido sobre los tres grandes desafíos mencionados.