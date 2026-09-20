El coste de los 'impuestos' al trabajo que pagan las empresas ha subido un 34% desde que gobierna Pedro Sánchez

AIReF advierte que el alza de costes laborales y la estancada productividad amenazan el crecimiento del PIB y pueden agravar la inflación.

El aumento de cotizaciones sociales y medidas como el mecanismo de equidad generacional han impulsado los ingresos de la Seguridad Social un 53,8% desde 2018.

El incremento de estos costes supera al de los salarios, que han crecido un 28,7% en el mismo periodo.

Los costes laborales no salariales que pagan las empresas han subido un 34,6% desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.

El incremento de costes laborales como las cotizaciones que se tienen que abonar a la Seguridad Social se ha convertido en una losa para las empresas españolas. De hecho, crecen a un mayor ritmo que los salarios de los propios trabajadores.

Así lo indican las últimas informaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia de Gobierno en junio de 2018, los costes laborales no salariales han subido un 34,6%.

Una cifra llamativa y que contrasta con los costes salariales, que han subido varios puntos menos. Concretamente un 28,7%.

Es decir, que en estos años lo que las empresas pagan en salarios ha aumentado menos que lo que se tiene que abonar en el resto de los conceptos, particularmente en cotizaciones sociales.

En total, el coste salarial por trabajador se ha puesto en los 2.512 euros mensuales, 561 euros más que hace ocho años.

Mientras, los costes laborales no salariales se han elevado a 875 euros por empleado, 225 más que a mediados de 2018.

En términos generales, si se tienen en cuenta todos los costes laborales y salariales, la subida conjunta supera el 30% y los deja en los 3.388 euros al mes, 786 más que cuando el socialista llegó a la Moncloa.

La subida de costes laborales no salariales alimenta en buena medida las arcas públicas. Y se debe, entre otras cosas, a las medidas del Gobierno para incrementar los ingresos por cotizaciones sociales.

Se han puesto en marcha, concretamente, iniciativas como el mecanismo de equidad generacional (un recargo en las cuotas sociales que abonan tanto trabajadores como empleados) y un aumento de las cotizaciones a los salarios más altos.

Esto sumado al crecimiento del empleo y a fenómenos como el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), que eleva automáticamente las bases mínimas de cotización, ha disparado los ingresos de la Seguridad Social.

En 2025, se ingresaron 176.198 millones de euros, casi 62.000 millones más que en 2018 y un 53,8% más que aquel año.

Sin embargo, si este aumento de costes laborales no se traduce en una mejora de la productividad puede suponer un riesgo para el PIB español

Así lo ha indica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) esta semana. El ente ha recordado que los costes laborales llevan 22 trimestres seguidos creciendo.

Un crecimiento que, sumado a la productividad estancada en cero, ya amenaza al crecimiento de la economía.

Desde la AIReF han insistido en varias ocasiones en que la inversión en España no genera el valor añadido necesario para compensar estos costes. Que seguirán creciendo por encima del 3% el año que viene y el siguiente, con menos aumento del PIB.

El riesgo añadido es la inflación que ya está en el 4,3% y podría ir a más. Esto espoleará los salarios y amenaza con elevar más los costes dificultando la productividad y el futuro de las empresas.