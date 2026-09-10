Díaz renuncia a aprobar nuevos nombramientos en un CES en funciones tras la rebelión de patronales y sindicatos

El CES permanece en una situación delicada, con su mandato caducado y varias vocalías vacantes tanto del lado empresarial como sindical.

La representatividad de las patronales está en entredicho, ya que no existe un mecanismo de elecciones como en los sindicatos, complicando su acceso al CES.

La entrada de nuevas patronales, como Pimec, en el CES queda aplazada para el próximo Gobierno, debido a la fuerte oposición de CEOE, Cepyme y sindicatos.

Yolanda Díaz ha decidido no aprobar nuevos nombramientos en el Consejo Económico y Social (CES) mientras el órgano esté en funciones.

En 2024, el Consejo de Ministros dio luz verde a introducir nuevas patronales en el Consejo Económico y Social (CES) sin consultar a este órgano ni a sus integrantes. ¿El objetivo? Dar entrada a Pimec, que forma parte de Conpymes (enemiga de CEOE y Cepyme) y otras patronales regionales en la organización.

Sin embargo, Yolanda Díaz no ha ejecutado esta acción aún. Ni lo hará. La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo e impulsora de la medida ha decidido renunciar a ella y también a renovar el CES, cuyo mandato caducó hace más de un año.

Así lo indican fuentes del Diálogo Social. Díaz ha decidido que la renovación del CES, y la entrada de nuevas patronales, sea cosa del Gobierno que entre en la próxima legislatura. Esté o no ella en él.

¿Por qué? Hay varias razones. La principal es la resistencia y la guerra con la que han amenazado tanto patronales como sindicatos a que se introduzcan nuevas organizaciones empresariales en el Consejo.

La oposición en el caso de CEOE y Cepyme está clara, dado que el movimiento de Díaz merma su posición dentro de uno de los principales órganos consultivos del Gobierno en materia sociolaboral.

Una visión que se comparte en los sindicatos nacionales, especialmente en UGT. Un movimiento semejante podría abrir la puerta a que se introdujeran nuevas organizaciones también en el lado de los sindicatos, en el que, además de UGT y CCOO, ya están CIG y ELA.

Además, los sindicatos recuerdan que no hay pruebas reales de la representatividad de las patronales, algo en lo que se ampara Pimec para querer entrar en los órganos de Diálogo Social.

Elecciones

Si bien en el caso de los sindicatos hay elecciones que prueban su representatividad periódicamente, no existe un mecanismo parecido en el caso de las patronales. Por tanto, el Gobierno no cuenta con un aval técnico para introducir a nuevas organizaciones.

Pero hay más. La entrada de Pimec en el CES era uno de los movimientos con los que Díaz esperaba que la patronal catalana avalara la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y sirviera para meter presión a Junts en el Congreso.

Sin embargo, esto nunca ocurrió. Y el partido de Carles Puigdemont fue clave para que la medida no superara ni siquiera la enmienda a la totalidad.

Además, en este caso, la mejor baza para influir sobre Junts hubiera sido Josep Sánchez Llibre. Pero el presidente de Foment siempre criticó la medida.

Situación delicada

En cualquier caso, lo cierto es que el CES está en una situación delicada. Su mandato caducó en la primavera de 2025. Y desde entonces sus miembros están en funciones.

Además, hay incluso vacantes. Pedro Rivero, uno de los vocales por parte de CEOE y Cepyme falleció y su vocalía todavía no se ha cubierto.

También hay otra vacante en el lado de los sindicatos. Uno de sus vocales tuvo que renunciar al puesto por incompatibilidades laborales. Y la vocalía sigue sin cubrirse.