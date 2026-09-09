Seguridad Social enviará sus notificaciones a trabajadores en baja temporal o permanente sólo por vías digitales

Las notificaciones llegarán mediante SMS o correo electrónico, y quienes no tengan acceso digital podrán consultarlas en las oficinas de la Tesorería sin cita previa.

Los sindicatos critican la medida y aseguran que se ha implementado 'por la puerta de atrás', anunciando que presentarán quejas ante el Ministerio.

Desde el 1 de septiembre, la Seguridad Social enviará todas las notificaciones a trabajadores en baja o incapacidad temporal o permanente únicamente por vías electrónicas.

Desde este 1 de septiembre, la Seguridad Social ha enviado y enviará todas sus notificaciones para trabajadores en baja o incapacidad temporal o permanente a través de vías electrónicas.

Se trata de una medida que no ha gustado entre los sindicatos, que denuncian que se ha hecho "por la puerta de atrás" y plantearán sus quejas ante el Ministerio que dirige Elma Saiz.

A través de una orden que se publicó el pasado verano, el Gobierno ha puesto en marcha esta medida.

De esta manera, las personas que soliciten o perciban prestaciones por incapacidad temporal, así como las afectadas por procedimientos de incapacidad permanente o de lesiones permanentes no incapacitantes, recibirán las comunicaciones de la Seguridad Social exclusivamente por la vía electrónica.

La Seguridad Social avisará a los ciudadanos a través de mensajes SMS al teléfono móvil o al correo electrónico, que haya facilitado previamente la persona interesada a la Administración- para que estén informados de que se ha realizado una comunicación o de que tienen una notificación disponible en la sede electrónica. También para que esté pendiente de consulta.

Fuentes de Seguridad Social puntualizan que, para personas que no cuenten con capacidades digitales, se les dará acceso a estas notificaciones desde las oficinas de la Tesorería "sin necesidad de contar con cita previa".

Desde el departamento concretan que "con estas mejoras se busca una gestión más eficiente y segura de las notificaciones mediante el empleo de medios electrónicos".

Postales

Con todo, también indican que "se están desarrollando otros sistemas informáticos que permitan la remisión puntual de notificaciones postales tradicionales con acuse de recibo al domicilio de los interesados cuando así sea preciso".

Sin embargo, los sindicatos no comparten esta medida. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha anunciado que plantearán recursos. "No vamos aceptar esta medida por la puerta de atrás".

"No hay ninguna ley que obligue a los ciudadanos a tener conocimiento de la temática digital", ha añadido, durante un desayuno informativo este miércoles.

"El Gobierno no puede dar instrucciones a los ciudadanos en determinadas situaciones". Y ha recordado que, además, puede incentivar la epidemia de phishing y delitos digitales por usurpación de identidad pública ya habituales.