Garamendi, sobre la crisis de Ceuta: “Esto es un problema de soberanía nacional, no hay libertad de empresa”

La CEOE ha mostrado su apoyo a los empresarios de Ceuta visitando puntos clave de la ciudad para evaluar la situación de primera mano.

Empresarios ceutíes y la presidenta de la CECE reclaman un plan y soluciones urgentes, considerando insuficientes las ayudas gubernamentales actuales.

Garamendi denuncia que en Ceuta "no hay libertad de empresa" por la inseguridad, lo que obliga a negocios a contratar seguridad privada.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, considera la crisis migratoria de Ceuta un problema de soberanía nacional que no debe repetirse.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha avisado de que la crisis migratoria de Ceuta es un "problema de soberanía nacional que no puede volver a pasar":

La patronal nacional ha celebrado su comité ejecutivo y ha reunido a su junta directiva en Ceuta, en apoyo a los empresarios ceutíes afectados por la crisis migratoria.

En declaraciones a los medios de comunicación, Garamendi ha advertido este miércoles de que las pérdidas de los negocios en Ceuta "son evidentes" y ha pedido para la ciudad autónoma seguridad "urgente".

"Los empresarios nos dicen que lo que quieren es vivir como vivían antes, quieren volver a la normalidad", ha subrayado el presidente de la CEOE. Ha denunciado que actualmente en Ceuta "no hay libertad de empresa", dada la inseguridad que se vive en la ciudad, que está obligando a algunas a contratar seguridad privada.

"Se tendrá que decidir quién lo ha hecho bien o mal, pero no puede volver a pasar. Es un atentado contra la soberanía", ha enfatizado.

De su lado, la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Arantxa Campos, ha señalado que los negocios necesitan una solución inmediata y, sobre todo, un plan hasta que la situación se solucione. "Mientras estemos en esta situación, las ayudas son total y absolutamente insuficientes", ha lamentado.

Y es que, aunque ha valorado las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Economía, los empresarios ceutíes han advertido de que el problema es que la catástrofe sigue y no hay ni plan ni una solución inmediata para volver a la normalidad, que es lo que el empresariado principalmente necesita.

Durante el miércoles, una representación de CEOE ha recorrido Ceuta para conocer la situación en puntos clave como la Playa del Trampolín.