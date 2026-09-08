El coste por hora trabajada sube un 4,8% en el segundo trimestre y encadena cinco años de alzas

Gente en la terraza de un bar en Zaragoza. Europa Press

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Las claves Generado con IA El coste por hora trabajada subió un 4,8% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2025, según el INE. Este incremento marca 20 trimestres consecutivos de subidas interanuales, es decir, cinco años seguidos de aumentos. El coste salarial aumentó un 4,7% en el segundo trimestre de 2026, y los otros costes subieron un 4,8%. Ajustando por efectos estacionales y de calendario, el coste laboral creció un 4,2% interanual y un 0,4% trimestral.

El coste por hora trabajada subió un 4,8% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2025, tasa seis décimas inferior a la del trimestre previo, según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el repunte del periodo abril-junio de 2026, el coste laboral encadena 20 trimestres de alzas interanuales o, lo que es lo mismo, cinco años consecutivos de incrementos.

Por componentes, el coste salarial se incrementó en el segundo cuarto de 2026 un 4,7% en relación al mismo trimestre de 2025, sumando también 20 trimestres de aumentos interanuales.

Por su parte, los otros costes subieron un 4,8%. El coste laboral, excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, creció un 4,8% interanual entre abril y junio de este año.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, el coste laboral por hora trabajada aumentó un 4,2% interanual en el segundo trimestre de este año, tasa ocho décimas inferior a la del trimestre previo.

Con este repunte, se encadenan también 20 trimestres de tasas positivas en la serie corregida.

En tasa trimestral, el coste laboral por hora trabajada aumentó un 0,4% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, tasa 1,5 puntos inferior a la del trimestre anterior y la menos pronunciada desde el tercer trimestre de 2025.

Con esta subida también se acumulan ya 20 trimestres de alzas trimestrales.

Sin tener en cuenta el ajuste estacional y de calendario, el coste laboral se disparó un 6,1% entre abril y junio debido, fundamentalmente, al mayor peso de los pagos extraordinarios en el segundo trimestre respecto al primer cuarto del año.