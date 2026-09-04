El desempleo en Estados Unidos se mantiene en 4,1% en agosto con una creación de 162.000 puestos

El sector de la información registró una disminución de 23.000 empleos, mientras que la construcción y los servicios sanitarios también sumaron nuevos puestos.

Los sectores con mayor incremento de empleo fueron servicios de alimentación y hostelería (+59.000) y educación pública local (+42.000).

En agosto se crearon 162.000 nuevos puestos de trabajo, superando las estimaciones de los analistas.

La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo en el 4,1% en agosto.

La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo en el 4,1% en agosto, cuando se crearon 162.000 puestos de trabajo.

Esta cifra se sitúa por encima de los 53.000 empleos estimados por los analistas, según publicó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

La creación de empleo despunta durante este mes estival y registra una cifra superior a la media mensual con un incremento de 31.000 empleos con respecto a los 12 meses anteriores.

Los mayores incrementos se registraron en los servicios de alimentación y hostelería (+59.000), y en la educación pública a nivel local (+42.000).

Por su parte, en el sector de la información las contrataciones disminuyeron en 23.000, tras pérdidas que habían promediado 8.000 por mes en los últimos doce meses.

Entre otros sectores con incrementos de empleo destacan la construcción (+22.000) y los servicios sanitarios (+13.000), mientras que mostró pocos cambios durante en otras industrias importantes --minería, canteras y extracción de petróleo y gas--, comercio, transporte y almacenamiento, actividades financieras y servicios profesionales y empresariales.

Por su parte, la tasa de desempleo no varió en agosto y se mantuvo en el 4,1%, al igual que tampoco experimentó apenas cambios en el número de personas en paro, cifrado en unos siete millones de personas.

Igualmente, el Ministerio ha revisado a la baja la lectura de junio en 11.000 empleos más, pasando de 20.000 a 31.000 nuevas contrataciones; mientras que el dato de julio también fue revisado en 44.000 puestos de trabajo más, de -23.000 a 21.000. Con estas revisiones, el empleo en junio y julio combinado es de 55.000 más puestos de trabajo que lo informado anteriormente.

De esta manera, el mercado laboral estadounidense vuelve a mostrar fortaleza frente a los primeros datos publicados de julio que apuntaban a una ralentización de la creación de empleo en el país norteamericano.