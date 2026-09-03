Los inmigrantes regularizados suponen ya el 44% de los nuevos afiliados a la Seguridad Social en lo que va de 2026

La regularización ha impulsado las cifras de empleo, aunque también ha causado que el paro registrado creciera el doble respecto a agosto de 2025.

El proceso extraordinario de regularización, iniciado en abril y cerrado en junio, permitió que más de 337.000 inmigrantes se sumaran como nuevos ocupados.

En agosto se destruyeron 162.840 empleos, pero la caída fue menor gracias a la incorporación de 75.443 inmigrantes regularizados.

El 44% de los nuevos afiliados a la Seguridad Social en lo que va de 2026 son inmigrantes regularizados.

Como suele ser habitual tras la temporada de verano, el empleo cayó en cifras negativas en agosto. Se destruyeron 162.840 puestos de trabajo. Sin embargo, se ha tratado de la menor caída del mercado laboral español en este mes desde 2021. ¿Por qué? La clave ha estado en el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.

Los inmigrantes regularizados hasta finales de agosto suman y figuran como 337.917 nuevos ocupados, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Una cifra que dispara las estadísticas del mercado laboral y permite maquillar la ralentización que ya padece la creación de empleo en España.

De hecho, los extranjeros regularizados ya suponen el 43,7% de los nuevos afiliados a la Seguridad Social en 2026, según los cálculos de este periódico.

Es más: estos regularizados suponen el 66% de los nuevos ocupados extranjeros. Queda constatado el peso de este proceso en la buena marcha del mercado laboral español.

De hecho, en agosto se incorporaron 75.443 nuevos ocupados regularizados a la Seguridad Social en agosto (según las estimaciones de este periódico, Seguridad Social no da datos concretos por meses). Y esto es lo que ha atenuado la caída del empleo habitual de cuando termina la temporada veraniega.

Sin ellos, todo indica que la destrucción de empleo hubiera superado, muy holgadamente, los 200.000 puestos de trabajo.

Cabe recordar que el proceso extraordinario de regularización se inició a mediados de abril y duró hasta finales de junio. Presentaron su solicitud más de 1,1 millones de personas en situación irregular en España.

Teniendo en cuenta estas cifras, la regularización de estos inmigrantes va a seguir alimentando los datos de ocupación de la Seguridad Social.

Con todo, el proceso extraordinario de regularización no tiene efecto únicamente en la ocupación. También lo tiene en el desempleo.

Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, calcula que unas 40.000 personas se han incorporado al paro registrado como inmigrantes regularizados.

De hecho, ellos son la principal causa de que el paro creciera este agosto el doble que el mismo mes de 2025.

¿Maquilla la regularización extraordinaria de inmigrantes los datos de empleo? Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social, no lo ve así. Este miércoles defendía que, en los últimos 12 meses, se han incorporado 200.000 ocupados nacionales. "En su conjunto, es difícil encontrar señales de preocupación".

Sin embargo, ya hay cierta inquietud entre casas de análisis como Funcas.

"No sabemos cuántos de los extranjeros regularizados trabajaban previamente de forma irregular, ni cuántos han comenzado a trabajar con posterioridad al proceso, lo que nos impide valorar la tendencia actual del mercado laboral", avisa el think tank en su último análisis del mercado laboral.

Ralentización

"Si más de la mitad de los extranjeros regularizados ya estuvieran trabajando previamente, se podría decir que el incremento real del empleo se encuentra en fase de ralentización", añade Funcas.

"De hecho, la evolución del empleo entre trabajadores nacionales viene reflejando una acusada pérdida de impulso en los últimos meses, hasta el punto de registrar una caída del empleo en agosto en términos desestacionalizados", alerta.

Los cálculos de Funcas son que, en términos desestacionalizados, hubo un incremento de 70.000 empleos en agosto. Pero todo por los afiliados extranjeros, que en términos desestacionalizados aumentaron en 74.000.

En cambios, los nacionales sufrieron una caída de 4.000, "profundizando en la tendencia de ralentización".

Como ya contó este periódico, la Seguridad Social perdió 162.840 ocupados de media en agosto. Una cifra alta, como suele ser habitual en agosto, pero menor que otros años.

De hecho, se trata del dato de destrucción de empleo más bajo en un agosto desde 2021. Y todo por los ocupados regularizados extranjeros. Una suerte de dato positivo para el empleo que se va a mantener, al menos, un par de meses más.