El paro sufre su peor agosto desde 2019 al subir en 44.419 personas por la regularización y se pierden 162.840 empleos

El sector de la educación lideró la pérdida de empleos, seguido de actividades administrativas, industria manufacturera, construcción y comercio, mientras que sanidad y hostelería crearon nuevos puestos.

El número total de afiliados extranjeros rozó los 3,55 millones, con casi 340.000 procedentes del proceso de regularización, principalmente de Colombia y Venezuela.

La Seguridad Social perdió 162.840 afiliados durante agosto, aunque es la menor destrucción de empleo en este mes desde 2021.

El paro aumentó en 44.419 personas en agosto, la mayor subida desde 2019, impulsada por la regularización extraordinaria de inmigrantes.

Termina el verano y, como suele ser habitual, esto no es bueno para el empleo. El paro subió y miles de empleos se destruyeron en agosto. Pero en ambos casos las cifras han estado marcadas por la regularización extraordinaria de inmigrantes.

De hecho, 44.419 personas se fueron al paro el mes pasado, la cifra más alta desde 2019, según los datos del Ministerio de Trabajo.

De hecho, en agosto de este 2026 se sumaron al desempleo el doble de personas que en el mismo mes de 2025 (21.905).

Desde el departamento admiten que este fenómeno se debe a la inscripción en las oficinas de empleo de inmigrantes regularizados.

El aumento del desempleo, respecto a julio, es del 1,92%. Esto deja el paro registrado total en 2.355.918 personas.

Con todo, desde el Ministerio de Trabajo argumentan que es su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007.

Por otro lado, la Seguridad Social perdió 162.840 ocupados. Una cifra alta, como suele ser habitual en agosto, pero menor que otros años.

De hecho, se trata del dato de destrucción de empleo más bajo en un agosto desde 2021.

De nuevo, esto se debe a la entrada en las cifras de ocupados de los inmigrantes regularizados mediante el proceso extraordinario emprendido hace unos meses.

Esto deja los afiliados medios a la Seguridad Social en 22,34 millones, un 3,13% más que el año pasado.

En un vídeo, Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha resaltado el empuje de la afiliación de trabajadores extranjeros, que roza los 3,55 millones de ocupados medios.

Altas

"A final de agosto, hay casi 340.000 afiliados extranjeros en alta que proceden del proceso de regularización extraordinaria", ha añadido Saiz.

De hecho, en el marco de este proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras, la Seguridad Social contabilizó a 31 de agosto un total de 337.917 afiliados en alta procedentes de esta medida.

Por países de origen, Colombia lidera las altas, con 97.376 cotizantes, seguida de Venezuela, con 66.733 afiliados, concentrando entre ambos países casi la mitad del total.

De vuelta a la caída del empleo, se trata de un fenómeno muy marcado por pérdida de trabajos en el sector de la educación.

Este sector encabezó los descensos respecto a julio por el parón estacional, con 76.535 cotizantes menos (-6,4%), seguida de las actividades administrativas (-18.083 afiliados, -1,2%), la industria manufacturera (-16.417 cotizantes, -0,8%), la construcción (-12.653 ocupados, -1,2%) y el comercio (-10.180 afiliados, -0,4%).

Por contra, las actividades sanitarias y de servicios sociales sumaron 17.811 afiliados medios (+0,86%) y la hostelería ganó 7.237 ocupados (+0,42%).