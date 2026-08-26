Las pensiones suben más que precios y salarios: los jubilados cobran ya un 33,4% más que los sueldos más habituales

La edad media de jubilación se sitúa en 65,4 años, aumentando por el incremento de jubilaciones demoradas voluntarias.

La Seguridad Social destinó en agosto una cifra récord de 14.470,4 millones de euros al pago de pensiones, un 6,2% más que el año anterior.

Los jubilados reciben un 33,4% más que el salario más frecuente en España, que es de 1.180 euros brutos mensuales.

La pensión media en agosto alcanzó los 1.373 euros mensuales, un 4,6% más que hace un año, superando el crecimiento de salarios e inflación.

Como viene siendo habitual, las pensiones siguen subiendo. La prestación media que cobran los pensionistas ha subido en agosto a 1.373 euros mensuales, un 4,6% más que hace un año. Una cantidad que está por encima de los incrementos de precios y salarios.

Con datos de julio (que son los más recientes), dichos aumentos son del 3,6% en el caso de la inflación (según el Instituto Nacional de Estadística) y del 3,4% en el de los salarios (según CaixaBank Research). Siempre en términos interanuales.

Es decir, que los pensionistas ganan poder adquisitivo respecto a los trabajadores y pese a las subidas de precios.

La diferencia es todavía mayor en el caso de las personas con pensión contributiva de jubilación. Su prestación sube, también, más que la inflación y los salarios, un 4,4%.

Sin embargo, la prestación bruta es notablemente mayor y está en una media de 1.575 euros.

Esto implica que la prestación de los jubilados españoles es un 33,4% superior al salario más frecuente en España.

Según el INE, el sueldo más habitual de los trabajadores españoles está en los 1.180 euros al mes (en términos brutos).

Es decir, que está 395 euros por debajo de la pensión que cobra un jubilado.

Una prestación contributiva que, de media, sigue subiendo mes tras mes.

Esto se debe, entre otras razones (además de a la revalorización con el IPC de cada año), a que estamos en pleno proceso del retiro de los trabajadores de la generación del baby boom. Una población con salarios altos y sostenidos en el tiempo. Y esto se nota en la cuantía de sus pensiones.

De hecho, las estadísticas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, apuntan que las nuevas altas en julio han subido hasta los 1.823 euros al mes. Un 5,8% más que en el mismo mes del año anterior (cuando el aumento fue del 4,36%).

Récord

En total, la Seguridad Social ha destinado en agosto la cifra récord de 14.470,4 millones de euros al pago de pensiones, un 6,2% más que en igual mes de 2025.

Con estos fondos, se han pagado 10.535.869 pensiones, un 1,5% más que en 2025.

En un comunicado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indica que en los ocho primeros meses de 2026 se registraron 218.325 nuevas altas en pensiones de jubilación.

De ellas, un 11,8% fueron jubilaciones demoradas voluntarias, siete puntos más que las altas registradas en 2019.

Esto, sumado a otras medidas para incentivar el retraso voluntario del momento del retiro, ha permitido que la edad media de acceso a la jubilación se sitúe en 65,4 años, frente a los 64,4 años de 2019.