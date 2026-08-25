Garamendi será presidente de la CEOE por tercer mandato consecutivo tras no presentarse ninguna otra candidatura

El 1 de octubre será proclamado presidente de la CEOE en asamblea general, sin necesidad de votación.

Garamendi cuenta con el apoyo mayoritario de organizaciones territoriales y sectoriales, superando ampliamente los avales necesarios.

No se ha presentado ninguna otra candidatura alternativa al liderazgo de la patronal empresarial.

Antonio Garamendi será presidente de la CEOE por tercer mandato consecutivo, hasta 2030.

Antonio Garamendi será presidente de la CEOE por tercer mandato consecutivo, hasta 2030.

Finalmente, ningún otro candidato ha presentado su candidatura a liderar la patronal y, en unas semanas, el vasco renovará su mandato por cuatro años más.

Este 24 de agosto se agotó el plazo para que se presentara alguna candidatura alternativa a la de Garamendi. Y tal y como se venía pronosticando, no ha surgido ninguna.

Todo ello pese a que, según ha podido saber este periódico, facciones dentro de la CEOE han intentado mover ficha para recabar apoyos y poder presentar un nombre. Sobre todo ante los numerosos apoyos públicos que ha ido recabando el empresario vasco.

Sin embargo ninguna de estas posibilidades ha salido adelante y Garamendi continuará al frente de la patronal nacional.

Fuentes de CEOE aseguran además que "el respaldo con el que cuenta va bastante más allá de los avales necesarios para presentar la candidatura".

De hecho, afirman que le respalda la "amplísima mayoría de organizaciones tanto territoriales como sectoriales". Aun después de haber formalizado su candidatura, en estos últimos días han seguido llegando nuevos avales".

De esta manera, tal y como prevén los estatutos de la CEOE, el 1 de octubre (en asamblea general) Antonio Garamendi será proclamado presidente de la patronal sin necesidad de votación.