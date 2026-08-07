Yolanda Díaz formaliza su candidatura para dirigir la OIT y plantea una "mayor democratización" del órgano

Propone nuevas fuentes de financiación, incluyendo contribuciones voluntarias y cooperación público-privada, para superar la crisis financiera de la OIT.

Díaz es la única rival del actual director general, Gilbert Houngbo, e insiste en dar más voz al Sur Global dentro de la organización.

Su programa aboga por modernizar la OIT para responder a los retos de la inteligencia artificial, el cambio climático y las nuevas formas de empleo.

Yolanda Díaz formaliza su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), proponiendo una mayor democratización del organismo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó este viernes el programa presentado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, para dirigir el organismo.

Este incluye un llamamiento a una mayor democratización y "superar la reciente polarización" en la agencia.

"Avanzar en la democratización de la organización es una tarea urgente", destaca el documento presentado por Díaz.

La vicepresidenta española es la única rival a la reelección del actual director general, el togolés Gilbert Houngbo, a tres semanas de que finalice el plazo de presentación de candidaturas.

Díaz propone mejoras en la gestión de la OIT basadas en tres pilares estratégicos: la elaboración de normas internacionales del trabajo, un impulso del trabajo decente y las empresas sostenibles, y una mayor cooperación para el desarrollo.

En el campo normativo, el programa defiende que la OIT "debe modernizarse para responder a las nuevas formas de empleo, a la irrupción disruptiva de la inteligencia artificial (IA) y al cambio climático, garantizando que la legislación laboral internacional siga siendo una fuerza protectora de alcance mundial".

Respecto a la cooperación para el desarrollo, Díaz subraya que "el Sur Global debe tener una mayor voz en la acción presente y futura de la OIT y en sus procesos de toma de decisiones".

Financiación

La fundadora de la coalición de izquierdas Sumar subraya que la centenaria OIT se encuentra en una acuciante crisis, no sólo financiera por la decisión de algunos Estados de incumplir sus contribuciones, sino también causada por deficiencias que "están provocando una fragmentación de su capacidad técnica" frente a actores como el Banco Mundial o la OCDE.

En materia de financiación, Díaz aboga por buscar nuevas fuentes de recursos, especialmente contribuciones voluntarias tanto de gobiernos como agencias de desarrollo, bancos regionales de inversión y fórmulas de cooperación público-privada.

La candidatura de Díaz ya oficializada en la web de la OIT incluye una carta de nominación del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, donde recuerda que la ministra y vicepresidenta "ha liderado una transformación del mercado laboral español".

"La capacidad de Díaz para construir consensos y su firme compromiso con los valores fundacionales de la OIT contribuirán de manera decisiva al fortalecimiento de una institución crucial para afrontar los desafíos del trabajo en el siglo XXI", subrayó el jefe de la diplomacia española en la misiva a la OIT.

Tras el cierre de la presentación de candidaturas el 31 de agosto, el 23 de septiembre se celebrará un acto público de presentación de todos los aspirantes.

El Consejo Administrativo de la OIT, reunido en su 358ª sesión, elegirá tras entrevistarse a puerta cerrada con los aspirantes, el 16 de noviembre, al director general para el mandato 2027-2032, que comenzaría el 1 de octubre del próximo año.