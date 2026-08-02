El pluriempleo se dispara a los 651.000 trabajadores, crece el triple que los ocupados y toca nuevos máximos históricos

La cifra actual de pluriempleados prácticamente duplica la de hace diez años y ha crecido un 36% respecto a los años previos a la pandemia.

El aumento del pluriempleo está vinculado a la pérdida de poder adquisitivo y a la subida de precios, lo que obliga a muchos trabajadores a buscar empleos adicionales para llegar a fin de mes.

Más del 80% de los pluriempleados pertenecen al sector servicios, especialmente en áreas como la hostelería, donde es común tener varios trabajos.

El pluriempleo en España ha alcanzado un récord de 651.000 trabajadores en el segundo trimestre del año, creciendo tres veces más que el número total de ocupados.

España alcanzó un nuevo récord de empleo con 22,7 millones de ocupados en el segundo trimestre del año. Sin embargo, esta evolución también se ha trasladado al pluriempleo.

Las cifras de trabajadores con dos o más empleos se han disparado, creciendo el triple que los ocupados y marcando nuevo máximo histórico.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año, el pluriempleo superó durante el segundo trimestre del año las 651.000 personas, 40.000 más que en marzo.

Esta cifra supone un crecimiento del 6,4%. Es decir, que el pluriempleo aumentó tres veces más que los ocupados en el segundo trimestre (sólo subieron un 2,18%).

Estas diferencias también se observan en términos interanuales. El pluriempleo en el segundo trimestre de este 2026 creció un 12% respecto al mismo periodo de 2025.

En cambio, la cantidad de personas ocupadas aumentó, en el mismo periodo y en los mismos términos, sólo un 2,3%, seis veces menos.

La amplia mayoría de los trabajadores que recurren al pluriempleo (más del 80%) provienen del sector que más empleo genera: el de los servicios.

Y suelen encontrar su empleo secundario (o terciario, incluso, según el caso) también en este sector, según la estadística del INE. Un ejemplo claro es el de la hostelería, donde camareros y cocineros trabajan para más de un establecimiento.

El pluriempleo cada vez cobra más fuerza en el mercado laboral. Las cifras actuales suponen, prácticamente, el doble que hace diez años.

No es un fenómeno nuevo en la historia laboral de nuestro país. En los años previos a la crisis financiera, había también una proporción elevada de trabajadores con más de un empleo.

Sin embargo, los pluriempleados cayeron por la crisis de la década pasada, la que se inició en 2008. Se trata de una consecuencia lógica del desplome del mercado laboral y de la caída de la oferta de puestos de trabajo. Si no se puede encontrar un primer empleo, es mucho más improbable encontrar un segundo.

Con todo, se trata de un escenario que se ha vuelto común tras la irrupción de la pandemia de Covid y el crecimiento de la oferta de empleo. De hecho, la cantidad de trabajadores con más de un empleo en esta situación se ha elevado un 36% respecto a los años anteriores a la crisis sanitaria.

Sin embargo, el pluriempleo y que los trabajadores recurran a él es también fruto de la pérdida de poder adquisitivo sucedida en los últimos años por la inflación.

En la práctica, el salario medio permite llenar un poco menos la cesta de la compra que hace cinco años, pese a que la nómina sea más alta.

Así, el constante incremento de los precios por encima de los salarios ha llevado a que se disparen los trabajadores que recurren a tener más de un empleo para poder llegar a final de mes.