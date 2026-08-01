Empresarios y trabajadores denuncian que la crisis migratoria de Ceuta "se veía venir" y avisan de un "colapso"

Mientras el sector del juego online no ha interrumpido su actividad, el comercio tradicional ha sido gravemente afectado y se pide reforzar la seguridad física para evitar nuevas crisis.

Los sindicatos alertan de abandono institucional, con trabajadores de centros de acogida y fuerzas de seguridad desbordados y en condiciones precarias.

Empresarios y trabajadores denuncian falta de recursos para gestionar la situación, con comercios cerrados por seguridad y una presión insostenible sobre los servicios públicos.

Unas 50.000 personas cruzaron ilegalmente la frontera de Ceuta en una crisis migratoria sin precedentes, causando decenas de muertos y el colapso de la economía local.

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha sufrido esta semana una crisis migratoria sin precedentes. Las autoridades estiman que en torno a 50.000 personas cruzaron ilegalmente, entre el jueves y el viernes, la frontera entre Marruecos y España. Un asalto que se resolvió con decenas de muertos y generando un colapso de la economía ceutí.

Así lo indican fuentes de los empresarios y de los sindicatos presentes en Ceuta, que denuncian la falta de recursos con los que cuenta el territorio para gestionar su situación migratoria. Algo que ya ocurría antes de los hechos ocurridos esta semana.

"Este escenario era posible y lo veíamos venir", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Juan Manuel Parrado, secretario general de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE).

Parrado avisa de que la crisis ha tenido un "impacto brutal en el tejido productivo de Ceuta. La mayoría de las empresas, sobre todo las comerciales, han tenido que cerrar" al no poder garantizar la Policía Local su seguridad.

De hecho, fue la propia patronal la que hizo esta recomendación a los comercios ceutíes, tras consultarlo con la propia policía.

De ahí que se haya "capado" la actividad económica y que se haya producido un "colapso total" de la misma. "No hemos vivido algo así nunca. Ni en 2021".

Parrado indica que esta crisis va a tener un perjuicio económico "grave" que aún es pronto para valorar. "Cuando sea posible, haremos una valoración de ello y pediremos las ayudas que sean necesarias".

Todavía es pronto para conocer las consecuencias estructurales que puede tener lo ocurrido en Ceuta, cuya sociedad está marcada por importantes desequilibrios. No en vano, una de cada cinco personas está en paro en la ciudad fronteriza, según la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, se encuentra entre los territorios con más pobreza de España, sólo por detrás de Extremadura, Andalucía y Canarias.

Los trabajadores de Ceuta comparten las inquietudes de los empresarios.

La filial ceutí de Comisiones Obreras alerta de "la situación límite que atraviesa nuestra ciudad".

Abandono institucional

En un comunicado, alerta de que hay una "una crisis humanitaria y organizativa que está desbordando completamente la capacidad de respuesta de los recursos existentes". Por ello, denuncia una "sensación de abandono institucional".

Críticas que el sindicato concentra, especialmente, en los recursos públicos con los que cuenta el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) como los centros de menores ceutíes.

"Se está generando una presión insoportable sobre los trabajadores y trabajadoras de estos servicios, que están realizando un esfuerzo extraordinario en condiciones cada vez más precarias", asegura CCOO. Algo que ocurre desde hace semanas.

"El personal de seguridad, sanitario, de cocina, limpieza, vigilancia y el conjunto de empleados públicos destinados en estos centros están completamente desbordados, teniendo que hacer frente a una carga de trabajo inasumible con medios claramente insuficientes", indican.

"De igual modo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se encuentran al límite de sus capacidades, atendiendo de manera continua la llegada de personas a nuestras costas, no estando dimensionados sus efectivos a la situación actual a la que tienen que enfrentarse", añaden.

"Esta presión sostenida amenaza con extenderse a otros servicios esenciales de la ciudad, pudiendo comprometer en pocos días la atención sanitaria y el normal funcionamiento de otros servicios públicos", concluyen.

Los profesionales sanitarios también se han sumado a las críticas por la insuficiencia de recursos. Pese a que el Ministerio de Sanidad ha destinado personal extraordinario ante la crisis migratoria, los sindicatos aseguran que son insuficientes y que la situación es de "caos e incertidumbre".

¿Y qué va a ocurrir con la economía ceutí tras esta crisis? Lo cierto es que, tras las reformas fiscal y legales que el gobierno local lleva haciendo desde 2019, se han introducido numerosas actividades digitales. Especialmente el juego on-line.

"La economía de Ceuta ha cambiado mucho", afirma Alberto García Valera, socio director de EY para Andalucía, Ceuta y Melilla. Precisa que, tras los cambios normativos referidos, el 50% de las operadoras de juego on-line con sede en España están en la ciudad autónoma.

"Ceuta ofrece el mejor régimen fiscal para el sector y también seguridad jurídica", indica. Así, mientras el comercio tradicional de bienes sí se ha visto afectado por la crisis de esta semana (por los cierres de establecimientos), este sector no interrumpió su actividad.

De hecho, la crisis migratoria de 2021 no perjudicólas inversiones de estas empresas debido a la confianza en el marco legal que les ofrece Ceuta.

Y, para él, el horizonte económico no es preocupante. Lo sucedido estos días supone "un momento transitorio" tras el cual se deberían adoptar medidas para reforzar la confianza de los inversores.

Seguridad física

Si bien considera que la seguridad jurídica está garantizada, opina que hay que mejorar la "seguridad física" para que este tipo de crisis no vuelvan a ocurrir.

García Valera, que da por hecho que los efectivos de seguridad pública se mejorarán, se refiere especialmente a aspectos como una "ampliación del malecón", para evitar los accesos ilegales a través del mar, como acaba de ocurrir.