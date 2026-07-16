CCOO exige a CEOE retirar una campaña "intolerable" por señalar a los trabajadores que se ausentan por causa justificada

Un cartel de la campaña que piden la retirada. CCOO

Las claves

Las claves Generado con IA CCOO exige a la CEOE retirar una campaña en Cantabria que, según el sindicato, señala injustamente a trabajadores ausentes por causas justificadas. El sindicato denuncia que el mensaje de la campaña responsabiliza a los empleados de problemas en los servicios, ignorando factores como falta de personal o planificación. CCOO defiende que la mayoría de las ausencias laborales están amparadas por la ley, como permisos de maternidad, formación o representación sindical. La organización sindical advierte que podría emprender acciones judiciales si la campaña no se retira y no se rectifican los mensajes ofensivos.

Comisiones Obreras (CCOO) ha reclamado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) la retirada inmediata de una campaña publicitaria difundida en Cantabria que, según el sindicato, señala de forma injusta a las personas trabajadoras que se ausentan de su puesto por ejercer derechos reconocidos legalmente.

La campaña incluye el mensaje "mientras unos no están, otros esperan", una frase que, a juicio de CCOO, transmite la idea de que los problemas en determinados servicios son responsabilidad de quienes no acuden a trabajar.

El sindicato considera que este planteamiento ignora factores como la falta de personal, la planificación empresarial o el respeto a derechos relacionados con la salud, la conciliación familiar y el descanso.

"Exigimos a CEOE la retirada de esta campaña, especialmente grosera e insultante, que estamos viendo en Cantabria, así como cesen los mensajes irresponsables que mezclan todo tipo de circunstancias en el mal llamado absentismo y que criminalizan a las personas trabajadoras", ha indicado Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO.

Desde la organización sindical sostienen que la mayoría de las ausencias laborales se producen por motivos plenamente justificados y amparados por la ley.

Entre ellos citan permisos por maternidad o paternidad, formación, fallecimiento de familiares, cambio de residencia o actividades de representación sindical.

Por ello, consideran que presentar estas situaciones como un problema para el funcionamiento de los servicios contribuye a crear una imagen negativa de los trabajadores.

CCOO critica que se esté poniendo el foco sobre quienes ejercen sus derechos en lugar de abordar cuestiones relacionadas con la salud laboral.

El sindicato también asegura que la responsabilidad de garantizar un servicio adecuado corresponde a las empresas, que deben organizar correctamente sus recursos y contar con plantillas suficientes.

"Siguen insinuando, sugiriendo, mezclando para confundir el debate y criminalizar a las personas trabajadoras", señala el responsable sindical.

Por ello, CCOO ha advertido de que, si la campaña no es retirada y no se rectifican los mensajes difundidos, estudiará la posibilidad de emprender acciones judiciales contra sus promotores.