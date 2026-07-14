El absentismo laboral alcanza un máximo histórico del 7,6% en 2025, con un coste de 59.109 millones de euros

La salud mental se consolida como una de las principales causas de baja, con un incremento del 111% en los últimos cinco años y duraciones medias superiores a las bajas físicas.

Cataluña, Madrid y Andalucía fueron las regiones donde el absentismo tuvo mayor impacto económico.

El País Vasco, Canarias y Cantabria encabezaron las tasas de absentismo, mientras que Baleares registró la menor tasa.

El absentismo laboral en España alcanzó un récord del 7,6% en 2025, con un coste de 59.109 millones de euros, impulsado principalmente por la incapacidad temporal.

El absentismo laboral alcanzó en España su máximo histórico en 2025 al situarse en el 7,6% de las horas pactadas, según The Adecco Group Institute.

Esta cifra generó un coste récord de 59.109 millones de euros para la economía nacional (un 11,7% más que el año anterior), debido principalmente al repunte de la incapacidad temporal.

Según el análisis, esta subida se explica por el comportamiento de la incapacidad temporal, componente que representa cerca del 78% de todo el absentismo del país. Este factor asistió en 2025 a su propio máximo histórico tras registrar una tasa del 5,95%.

Así, el coste total de este factor para la economía española casi duplica los 30.171 millones registrados en el año 2019, reflejando tanto el aumento de la tasa como el encarecimiento del coste laboral.

Por comunidades autónomas, el País Vasco, Canarias y Cantabria se situaron a la cabeza del absentismo nacional durante el pasado año, todas ellas con una tasa media del 9,6%.

De este grupo, el mayor incremento interanual lo experimentó Cantabria, con un alza de 1,3 puntos porcentuales. Le siguieron Canarias con 0,6 puntos más y el País Vasco con una subida de 0,2 puntos.

En el extremo opuesto, Baleares repitió como la Comunidad Autónoma con menor absentismo laboral con una tasa del 6,2% (+0,3 puntos). Le siguieron en la parte baja la Comunidad de Madrid, con una tasa de ausencias del 6,6% (+0,3 puntos), y La Rioja, con un 6,7% (-0,3 puntos).

Coste por regiones

Asimismo, el estudio analiza de forma novedosa el impacto del absentismo en términos de coste económico directo por regiones.

En este sentido, las comunidades autónomas donde el absentismo tiene un mayor impacto económico son Cataluña, con 11.557 millones de euros; la Comunidad de Madrid, con 10.290 millones; y Andalucía, con 7.410 millones.

Por el contrario, los menores costes se registran en La Rioja, con 332 millones de euros; Cantabria, con 838 millones; y Extremadura, con 839 millones.

Si se analizan los datos por sectores productivos, la industria se situó a la cabeza en tasa de absentismo con una media del 8,18%, seguida por los servicios con un 7,62% y la construcción con un 6,25%.

VALOR AÑADIDO | El absentismo laboral cuesta millones a España

Sin embargo, los servicios concentraron el mayor impacto económico con 45.096,1 millones de euros (+13,12%). La industria supuso un coste de 11.087,9 millones (+16,21%) y la construcción, 2.924,6 millones (+11,04%).

Así, en el conjunto nacional, el coste del absentismo asciende a 59.108,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,67% respecto al año anterior.

Por divisiones de actividad, la tasa más elevada se dio en "Actividades postales y de correos" con un 13%. Le siguieron "Servicios de edificios y jardinería" (12,5%) y "Actividades de juego y apuestas" (12,2%).

En el lado opuesto, las menores tasas se registraron en "Actividades relacionadas con el empleo", con un 3%, y en "Actividades jurídicas y de contabilidad", con un 3,7%.

El director de The Adecco Group Institute, Carlos Arcas, ha señalado que el absentismo exige "mirar más allá de las bajas" al estar motivado por causas profundas como el envejecimiento de la población activa como "algo estructural y no coyuntural", el cuidado de la salud mental de manera reactiva y no preventiva, la saturación sanitaria que alarga los procesos, la exigencia física de ciertos sectores y una coordinación "insuficiente" entre sistema sanitario, mutuas y empresas.

Asimismo, Arcas ha advertido de que esta tasa es fruto de una "interacción compleja" de factores, por lo que reducirla de forma sostenible para mejorar la productividad exigirá "un enfoque integral".

Salud mental

Por otro lado, la salud mental se consolida como uno de los grandes vectores del absentismo, siendo la segunda causa de baja por episodios y la primera por duración media. Estas bajas han crecido un 111% en cinco años.

El informe advierte, además, de que las bajas por trastorno mental duran, de media, "entre dos y cuatro veces más que una baja por causa física", lo que provoca una mayor probabilidad de cronificación del proceso.

El estudio destaca también el crecimiento del 'burnout' como fenómeno de estrés crónico, un problema que gana peso en un momento de transformación digital marcado por la implantación de la inteligencia artificial.

Así, el informe apunta que la tecnología puede ayudar, pero también "generar nuevos factores de presión si se implanta sin acompañamiento, formación y una gestión adecuada del cambio".