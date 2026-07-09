La realidad del absentismo: 1,6 millones de personas faltan a diario a su trabajo y sus bajas cuestan 33.000 millones al año

Entre las causas destacan la saturación de la sanidad pública, la falta de recursos en la Inspección de la Seguridad Social y la descoordinación entre administraciones.

España lidera el ranking europeo en bajas por incapacidad temporal, duplicando la media de la UE y registrando un aumento del 41% en la duración media de las bajas desde 2017.

El coste económico del absentismo supera los 33.000 millones de euros anuales, siendo las empresas responsables de 17.000 millones y la Seguridad Social del resto.

El absentismo laboral alcanza cifras récord en España, con 1,6 millones de personas faltando a su puesto cada día, mayoritariamente por bajas médicas.

La crisis del absentismo laboral ha aterrizado en la arena política. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, indicó este martes que el problema de las ausencias de los trabajadores en sus empleos es un "cáncer que no podemos pagar". Estas palabras han desatado una tormenta política sobre un problema que todas las partes comparten pero para el que, por ahora, no hay soluciones.

Según el último estudio de Randstad (del primer trimestre de 2026), 1,6 millones de trabajadores faltan a su puesto de trabajo a diario. De esta manera, el absentismo está en su máximo histórico, muy mayoritariamente respaldado por las bajas por incapacidad temporal.

Durante el primer trimestre de este año, en torno a 1,2 millones de trabajadores no acudieron a su puesto de trabajo a diario por alguna baja médica.

De esta manera, en torno a un 7% de los ocupados falta a su puesto de trabajo cada día. Y esto tiene un importante impacto económico.

La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) calcula que, sólo en prestaciones, el absentismo por baja médica tiene un impacto de 33.000 millones de euros al año. Y 17.000 millones son abonados por las empresas. El resto, por la Seguridad Social.

El problema está en que la incidencia de las bajas se ha disparado en los últimos años, alerta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Si en 2017 hubo 4,7 millones de bajas por incapacidad temporal, en 2024 se dispararon a 8,6 millones. Además, la duración media de cada baja aumentó un 41%.

Esto tiene consecuencias para el gasto público. La partida destinada a pagar las prestaciones por bajas médicas se ha duplicado respecto a 2017 y se ha puesto en los 18.413 millones (con datos de 2015). Ya constituye el principal gasto de la Seguridad Social sólo por detrás de las pensiones.

Además, según los datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), España es el líder europeo en absentismo laboral por incapacidad temporal. De hecho, duplica la media de la UE de ocupados en baja médica.

VALOR AÑADIDO | El absentismo laboral cuesta millones a España

A todo esto hay que sumar el impacto del absentismo real, tal y como lo califican los sindicatos, que es el que no tiene que ver con bajas laborales justificadas.

No hay prácticamente cifras sobre el mismo. Sólo algún estudio aproximativo como el de la consultora Dathum, que estima que cada empresa se deja 721 euros al año por trabajador por ausencias sin justificar.

Con todo, las casas de análisis sospechan que el impacto global del absentismo es mucho mayor que las cifras comentadas. Tiene un efecto indirecto en la productividad, la competitividad y los costes de las empresas.

En este sentido, el think tank Foro de Regulación Inteligente calcula que dichos impactos, sumados a los directos, superan los 120.000 millones de euros anuales.

¿Y cuáles son las causas de esta crisis que ha desatado las alarmas, en particular, en la CEOE? Curiosamente, tanto patronal como sindicatos coinciden en señalar a la saturación que sufre la sanidad pública.

Las crecientes listas de espera del Sistema Nacional de Salud (SNS) impiden una recuperación temprana de los trabajadores. O abordar sus patologías a tiempo.

El problema también está en la Atención Primaria, con unos médicos saturados que tampoco pueden atender adecuadamente cada caso.

A esto hay sumar la falta de efectivos de la Inspección de la Seguridad Social, para poder cazar los casos fraudulentos.

José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España y exministro, también ha alertado del fenómeno. Y ha responsabilizado, además, a la descoordinación entre administraciones.

¿Y en qué se trabaja para abordar este problema? La falta de acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos impide que se esté haciendo gran cosa.

Por ahora, el Ministerio de Seguridad Social trabaja en un observatorio de las bajas. Mientras, está firmando convenios con las autonomías para facilitar que las mutuas puedan hacer un trabajo más intenso en la recuperación de los trabajadores.

Por su parte, las propias autonomías están llevando a cabo sus propias medidas. Este es el caso de la Xunta de Galicia, que ha generado un incentivo para los médicos de Atención Primaria que rebajen los plazos de las bajas laborales.

Sin embargo, los propios galenos rechazan esta medida. Consideran que puede generar "desconfianza" por parte de los pacientes. Es decir, los trabajadores.

¿Habrá remedio para esta pandemia de "absentismo", como lo llaman varios empresarios? Veremos. La economía española lo necesita.