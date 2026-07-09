Los graduados sociales piden que la Administración pague los primeros 15 días de baja en vez de las empresas

El informe destaca el aumento de bajas por IT, el envejecimiento de la población y la saturación sanitaria como causas principales del absentismo.

El coste anual para las empresas por este concepto es de unos 17.000 millones de euros, afectando especialmente a las pymes.

Los graduados sociales piden que la Administración asuma el pago de los primeros 15 días de baja por incapacidad temporal, en vez de las empresas.

El absentismo por baja médica suma ya las 1,2 millones de personas ausentes de su puesto de trabajo cada día en España. Un máximo histórico que supone un auténtico problema de "Estado", señala el Consejo General de Graduados Sociales.

Ese colectivo, que media en las relaciones laborales, alerta del impacto económico que este fenómeno tiene sobre las empresas por su impacto en prestaciones: unos 17.000 millones de euros al año (y otros 17.000 millones que tiene que abonar la Seguridad Social) que afectan, sobre todo, a las pymes. Por ello, piden quitarles el peso financiero de esta crisis.

Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales, demanda que la Administración abone los primeros 15 días de la baja por incapacidad temporal (IT) de los trabajadores en vez de las empresas, que son las que lo hacen ahora mismo. Con el coste de miles de millones antes referido.

"El Estado tiene margen todavía para invertir PIB en la salud de las personas y para ayudar a las empresas a asumir el coste de esos primeros días de baja", ha indicado, durante la presentación de un informe del Consejo General sobre absentismo. "Debe ser una propuesta de futuro".

Se trata de una demanda que ya hizo, hace unas semanas, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. También coincide Merchán con Garamendi en el daño indirecto que el absentismo tiene sobre las pymes.

"No podemos olvidar el impacto que tiene en la productividad de las pequeñas y medianas empresas", ha añadido.

El informe de los graduados sociales se centra en las bajas por IT, y recoge cómo su incidencia ha crecido un 10% respecto a 2023, con 40,89 procesos por cada mil trabajadores.

Envejecimiento

Los graduados sociales aluden a que este fenómeno tiene sus causas, particularmente, en el envejecimiento de la población y a la saturación del sistema sanitario. "No es asumible que haya áreas de España donde se tenga que esperar 17 días para obtener una cita con un médico", alertaba Merchán.

También ha lanzado una advertencia sobre las bajas por problemas de salud mental, que ya suponen un 20% del total. "No podemos obviar las nuevas realidades, que afectan a personas entre 20 y 35 años. La presión laboral cada vez es mayor y debemos trabajar más en prevención".

Sobre las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, sobre el absentismo, los graduados sociales se muestran críticos.

"Estamos en un momento político en el que España está polarizada y se lleva este debate a la refriega diaria. Estamos hablando de personas, no es el momento de hablar de este asunto desde la política", ha demandado.