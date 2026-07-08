Garamendi coincide con Feijóo en un acuerdo para acabar con el absentismo pero UGT y CCOO los critican

UGT y CCOO critican que se responsabilice a los trabajadores de las bajas médicas y exigen un debate serio sobre salud laboral y calidad de la atención sanitaria.

Los sindicatos niegan que los complementos salariales en los convenios colectivos incentiven el absentismo y subrayan que cualquier cambio debe hacerse mediante negociación colectiva.

UGT y CCOO rechazan que exista un problema estructural de absentismo en España y defienden que la mayoría de las bajas laborales están vinculadas a cuestiones de salud y condiciones de trabajo.

Antonio Garamendi (CEOE) coincide con Feijóo en la necesidad de alcanzar un acuerdo para reducir el absentismo laboral, criticando el alto coste que supone para las empresas.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha coincidido con los datos aportados por del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre las bajas laborales y el absentismo. Así, ha explicado que es "necesario" acabar con este problema y alcanzar un acuerdo.

El líder de la patronal ha asegurado que "la gran mayoría de las bajas son los viernes y los lunes".

No obstante, ha advertido de que "no hay que mezclar esas bajas con los jóvenes".

Garamendi, que ha participado en la presentación de un estudio de Fomento del Trabajo, ha cifrado en 33.000 millones de euros el coste anual de las bajas laborales y ha asegurado que los empresarios lo que quieren es solucionar este problema.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha rechazado que exista un problema estructural de absentismo laboral en España y ha atribuido el debate a una cuestión de salud y condiciones de trabajo.

En declaraciones a la Cadena Ser, Álvarez ha asegurado que "en España no hay problema con el absentismo laboral; las cifras son mínimas. Con las bajas médicas tampoco; en todo caso tenemos un problema de salud".

Así, ha remarcado que "he recibido con dolor la intervención de Feijóo".

El dirigente sindical ha defendido que la duración de las bajas y su incidencia no están vinculadas a los complementos salariales recogidos en los convenios colectivos.

"Los convenios son un todo, pues en ningún caso son el elemento que genera que pueda haber más bajas médicas", ha afirmado, en respuesta a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien puso el foco en los incentivos económicos asociados a la incapacidad temporal.

Negociación colectiva

Álvarez ha defendido que eliminar esos complementos reduzca el absentismo. "Seguro que no, porque los datos dicen lo contrario", ha explicado.

Además, ha subrayado que cualquier modificación de estos aspectos dependería de la negociación colectiva, no de decisiones unilaterales.

"Son convenios colectivos y solo se van a cambiar si hay un acuerdo en la negociación del siguiente convenio colectivo", ha asegurado.

El líder de UGT situó el debate en un marco más amplio vinculado a la salud laboral. En concreto, ha resaltado que "una buena parte de las bajas médicas coinciden con el tipo de empresas y la manera de trabajar".

El secretario general de CCOO, Unai Sordo (i) y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (d). Alberto Ortega / Europa Press

"Nuestro país no reconoce las enfermedades profesionales como tales", ha detallado.

Como ejemplo, ha explicado que en Alemania los procesos cancerígenos de origen laboral superan el 15% del total, frente al 4% en España, lo que a su juicio evidencia "hasta qué punto en la empresa hay un problema de salud de los trabajadores".

Con todo, ha avanzado que remitirá estos datos a Feijóo e instó al PP a abordar la cuestión con mayor rigor, en un contexto en el que próximamente llegará al Congreso una nueva ley de salud y seguridad en el trabajo.

"Quizá sea mejor que Feijóo no nos llame, como hizo Rajoy en 2012 cuando bajó las prestaciones, que no consultó ni con las organizaciones sindicales ni empresariales. Vaya manera de encarar el futuro de este país, amenazando", ha finalizado.

CCOO

En esta línea, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha remarcado que "no es verdad que en España nadie se pueda coger la baja sin justificar. No es verdad que el 40% de las bajas en nuestro país se ven en fraude de ley".

Además, Sordo ha desmentido que los médicos den la baja sin que exista una enfermedad, ni que en España se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.

"La causa de que haya más bajas y estén durando el tiempo que duran tiene mucho que ver con la situación de la atención sanitaria que existe en nuestro país", ha explicado el líder sindical.

Por ello, considera que se debe establecer un debate serio sobre las condiciones de trabajo, sobre el sistema de cuidados y hablar de la calidad de prevención que existe en muchas empresas.

"Lo que no es de recibo es que ni la patronal ni el responsable del Partido Popular demonicen a las personas que se ven obligadas a coger la baja y haga un relato absolutamente tendencioso. No vamos a transigir. No se puede considerar que sean los trabajadores que sufren las enfermedades los causantes y los culpables de esas enfermedades", ha enfatizado.