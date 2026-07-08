Escrivá (Banco de España) reclama más intervención de las mutuas para reducir el absentismo laboral

La ministra Elma Saiz critica al PP por proponer recortes en derechos laborales y acusa a Feijóo de desproteger la salud de los trabajadores.

El absentismo laboral en España alcanza niveles muy elevados en Europa y supone un problema para la competitividad empresarial.

Escrivá considera que la mala distribución de competencias entre la Seguridad Social y los servicios de salud autonómicos dificulta la gestión eficaz de las bajas laborales.

José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, urge a una mayor intervención de las mutuas para abordar el aumento del absentismo laboral en España.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, considera que el "fuerte" crecimiento del absentismo laboral en los últimos años es un tema "muy complejo".

"Es un tema muy complejo, que tiene su origen, en parte, en un problema de mala distribución de competencias entre administraciones públicas", ha explicado el gobernador en declaraciones a los medios desde San Lorenzo de El Escorial, donde participaba en el curso de verano CEU-Maria Cristina.

El debate sobre esta cuestión ha surgido después de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, haya afirmado que el absentismo es un "cáncer que no podemos pagar" y cuestionara que un trabajador de baja cobre lo mismo que cuando está trabajando.

El problema fundamental, según Escrivá, es que la restricción presupuestaria fundamental la tiene la Seguridad Social, pero después las decisiones sobre las bajas las toman los servicios de salud de cada comunidad autónoma.

"A veces la conexión y la coordinación entre estos dos niveles no funciona", ha señalado.

Escrivá ha recordado que el Banco de España ya el año pasado, y este año también, ha puesto el foco en la dinámica de los últimos años de crecimiento "muy fuerte" del absentismo laboral, que sitúa a España "en una de las situaciones más elevadas a nivel europeo", lo que es un problema para la competitividad de las empresas.

En opinión del gobernador del Banco de España, las mutuas de accidentes de trabajo podrían "claramente contribuir más" y los servicios de salud de las comunidades autónomas "podrían descansar más para todas estas cosas".

Elma Saiz

"Por lo tanto, sí que es un tema muy complejo desde el punto de vista de cómo abordarlo pero al mismo tiempo muy importante", ha concluido.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado que "en el fondo y en la forma son gravísimas las declaraciones que ha hecho el señor Feijóo".

Saiz cree que el PP está inmerso en una carrera en la que busca puntuar quién es más "ultra", poniendo en el punto de mira los recortes de derechos.

"Hace unos días derechos de las mujeres, hoy derechos de los trabajadores, cuando la salud de los trabajadores tiene que estar en el centro", le ha afeado.

Además, la ministra ha criticado la "desregulación" que pretende implementar el PP, cargándose "en cero coma" la negociación colectiva y el diálogo social.

"Esta es la verdad del Partido Popular, que tiene los mismos mensajes que Vox y en esa carrera absolutamente desnortada, lo que propone para España es involución, recortes y hacer daño fundamentalmente a los trabajadores de este país", ha lamentado Saiz.

Preguntada sobre los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que dispara los gastos por bajas por enfermedad, Saiz ha explicado que no es lo mismo que haya 18 millones de trabajadores que había en 2018 que ahora que hay 22,4 millones de trabajadores con salarios más altos.

"La protección de la incapacidad temporal pivota precisamente en la base de cotización que viene de los salarios", ha señalado.

Además ha apelado a la competencia que tienen las comunidades autónomas para fortalecer el sistema público de salud y evitar las listas de espera.