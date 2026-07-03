Cepyme apoyará la reelección de Garamendi en CEOE y se suma a Confevask y Foment

La eliminación del límite de dos mandatos permite a Garamendi presentarse a la reelección en las próximas elecciones de la CEOE.

Cepyme destaca la gestión de Garamendi, valorando su defensa del tejido empresarial y la unidad en un contexto económico difícil.

A este respaldo se suman los de Foment del Treball y Confebask, que también han mostrado su apoyo a Garamendi.

Cepyme ha anunciado su apoyo a la reelección de Antonio Garamendi como presidente de la CEOE.

La candidatura de Antonio Garamendi a ser reelegido como presidente de la CEOE gana nuevos apoyos. Aunque sean obvios. El comité ejecutivo de Cepyme ha respaldado al vasco.

De esta manera, la patronal que dirige Ángela de Miguel se suma a los apoyos ya anunciados por las empresariales Foment del Treball (su presidente ya ha anunciado que lo propondrá) y Confebask.

En el caso de Cepyme (que está presidida por Ángela de Miguel, en su momento candidata de Garamendi), se destaca la gestión del vasco en el presente mandato, "marcada por la defensa del tejido empresarial, el diálogo y la búsqueda de consensos y la capacidad de mantener una voz empresarial sólida, cohesionada y responsable en un contexto económico y social difícil".

La patronal de las pymes considera que la presidencia de Garamendi, y su continuidad, "contribuirá a reforzar la unidad de acción de las organizaciones empresariales y a seguir defendiendo las condiciones necesarias para que las empresas puedan crecer, generar empleo y contribuir al progreso económico y social de España".

Cabe recordar que Garamendi fue elegido por primera vez presidente de la patronal española en noviembre de 2018 y cuatro años después revalidó su mandato en las elecciones de 2022.

Durante el mandato actual, CEOE votó a favor de eliminar la limitación de dos mandatos que introdujo en su día Juan Rosell, lo que permite a Garamendi optar de nuevo a la reelección en las próximas elecciones.