Sánchez Llibre (Foment) apoya la reelección de Garamendi en CEOE por enfrentarse a "los ataques frontales del Gobierno"

Sánchez Llibre defiende la regularización de inmigrantes por parte de los empresarios, pero evita posicionarse sobre la fórmula extraordinaria del Gobierno y sobre un posible adelanto electoral.

La asamblea de Foment en Barcelona votará su apoyo a Garamendi, mientras la CEOE decidirá esta semana la fecha de sus elecciones, previstas para octubre.

Sánchez Llibre destaca el liderazgo de Garamendi durante una legislatura complicada, marcada por lo que considera ataques del Gobierno hacia los empresarios y la negociación colectiva.

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, propone apoyar la reelección de Antonio Garamendi como presidente de la CEOE.

Revelado el primer apoyo con el que contará Antonio Garamendi en su carrera para ser reelegido presidente de la CEOE. Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, va a proponer a la empresarial catalana que "se apoye su continuidad".

El líder de la patronal catalana destaca que "este mandato de la CEOE ha sido complicado. El Gobierno, o una parte de él, ha planteado un ataque frontal al empresario y a la negociación colectiva".

"Ha sido una legislatura muy dura y he valorado muy positivamente el liderazgo de Garamendi en un momento complicado", ha añadido.

Por eso, este lunes, en la asamblea que celebrará Foment en Barcelona, propondrá apoyar la candidatura del vasco.

Cabe recordar que este miércoles por la tarde se reúne la cúpula de la CEOE para decidir la fecha concreta en la que se celebrarán sus elecciones, que tendrán que hacerse a principios de octubre.

Todavía se ignora si Garamendi contará con rivales. Una candidatura alternativa liderada por Gerardo Cuerva, expresidente de Cepyme, sigue sonando. Pero de forma cada vez más tenue.

Sánchez Llibre ha revelado su postura de cara a las elecciones patronales este miércoles, en la presentación del estudio Los nuevos retos laborales en España, de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales, el think tank de Foment.

En ella, Sánchez Llibre ha acusado al Gobierno de "intentar destruir la negociación colectiva" y de "demonizar al empresario".

De hecho, ha destacado que los tres principales convenios de Cataluña se han acordado entre patronal y sindicatos después de que fracasara la reducción de jornada laboral de Yolanda Díaz.

Convenios

Es más: en la región, el 30% de los convenios están por debajo de las 37,5 horas semanales.

Sánchez Llibre ha insistido en que los empresarios están a favor de la regularización de inmigrantes, pero no ha evitado valorar la fórmula extraordinaria del Gobierno.

"No nos vamos a pronunciar sobre la política. Pero los empresarios necesitamos a los inmigrantes", ha añadido.

Por otro lado, consultado sobre un posible adelanto electoral en España, ha declinado opinar al respecto. "Nos preocupa la polarización política y la polarización, pero -en Foment. no creemos oportuno decantarnos por un adelanto electoral. Eso lo han de decidir los partidos políticos. Intentamos no entremeternos".