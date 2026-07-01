Garamendi convoca elecciones a la presidencia de la CEOE para el 1 de octubre con la incógnita de si tendrá rivales

El ganador de las elecciones dirigirá la patronal hasta mediados de 2030.

Por el momento, no hay otras candidaturas confirmadas y se abre ahora un plazo de dos meses para presentar aspirantes.

Antonio Garamendi, actual presidente, ha confirmado que se presentará a la reelección y cuenta con el apoyo de Foment del Treball.

La CEOE celebrará elecciones a la presidencia el 1 de octubre, tras decisión del Comité Ejecutivo.

La patronal CEOE celebrará elecciones el próximo jueves 1 de octubre. Antonio Garamendi, el presidente actual de la patronal, se presentará a la reelección. Se ignora si contará con rivales.

El ganador de las elecciones estará al frente de la patronal hasta mediados de 2030.

La fecha ha sido decidida este mismo miércoles por el Comité Ejecutivo de CEOE. El 1 de octubre se reunirá la celebración de la correspondiente Asamblea General Electoral, "momento en el que la Confederación elegirá a su presidente y equipo directivo para los próximos cuatro años".

La convocatoria electoral se mueve dentro de los plazos esperados, dado que tenía que celebrarse, como tarde, en noviembre de este año.

Sin embargo, los comicios se han adelantado ligeramente para que no coincidan con la cumbre de líderes iberoamericanos que se celebra, precisamente, en ese mes.

Ahora se abre un plazo de unos dos meses (julio y agosto) para que se presenten las candidaturas. Antonio Garamendi es el único que, por ahora, ha confirmado que se presentará.

Y lo hará con apoyos. Este mismo miércoles Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, anunciaba que su organización apoyará al vasco en los comicios.

Todavía se ignora si Garamendi contará con rivales. Una candidatura alternativa liderada por Gerardo Cuerva, expresidente de Cepyme, sigue sonando. Pero de forma cada vez más tenue.

De hecho, ahora mismo, fuentes de la cúpula de la patronal descartan que haya una candidatura alternativa.