Cada jubilado gasta 16.586 euros al año en bienes y servicios, un 23% más que un trabajador

Un 68% de los españoles cree que el pago de las pensiones será pronto un problema importante para la economía nacional.

El mayor gasto de los jubilados se debe al incremento anual de sus pensiones, vinculadas a la inflación por ley.

La brecha de consumo entre jubilados y trabajadores no deja de crecer desde 2017, salvo una excepción en 2021.

Cada jubilado gasta de media 16.586 euros al año en bienes y servicios, un 23% más que un trabajador.

Los jubilados cada vez consumen más. Y, por ello, gastan más que los trabajadores. Concretamente, cada jubilado (o prejubilado) destina una media de 16.586 euros al año a consumir bienes y servicios.

Una cantidad que está un 23% por encima de lo que gasta cada ocupado, unos 13.556 euros al año.

Así lo indica la Encuesta de Presupuestos Familiares, del Instituto Nacional de Estadística (INE). Unos datos que recogen, además, cómo año a año la brecha entre lo que gastan jubilados y ocupados aumenta.

De hecho, el pasado 2025 el consumo de las personas retiradas creció un 3,1%, mientras que el de los trabajadores aumentó un 2.8%.

Una tendencia que se observa desde el año en el que se inició esta estadística, en 2017. El único periodo en el que el consumo de los trabajadores subió más que el de los jubilados fue en 2021, cuando se elevó un 6,7%, tres décimas más que las personas retiradas.

Las diferentes fuentes de ingresos de los hogares tienen que ver con este fenómeno. Por ejemplo, la capacidad de gasto de los pensionistas creció más que la de asalariados en los años 2024 y 2025, mejorada por los incrementos anuales de sus prestaciones, vinculadas a la inflación por ley.

En cualquier caso, durante el año pasado y siempre según el INE, los hogares en los que más se elevó el consumo (un 9%) fueron aquellos cuya principal fuente de ingresos son los alquileres de vivienda o inmuebles y rentas similares.

Lo que está claro es que los jubilados tienen una mayor capacidad de gasto. Y que sigue creciendo por encima de la de la población activa.

Todo ello en un momento en el que siguen existiendo dudas sobre el sistema de pensiones, algo menos entre la población general.

Así lo recoge una encuesta de Funcas, que apunta que el 68% de los españoles están "muy" o "bastante de acuerdo" con la opinión de que "el pago de las pensiones se convertirá pronto en un problema importante para nuestra economía".

En este contexto, ocho de cada diez (79%) personas encuestadas (no jubiladas ni dedicadas a las labores del hogar) opinan que las reformas realizadas hasta ahora no son “suficientes para asegurar el pago de las pensiones” que recibirán cuando se jubilen.

De hecho, el grupo de edad que muestra más desconfianza hacia la eficacia de las reformas es el de aquellos que están en la fase de creación de sus hogares y familias (31-45 años), en el que nueve de cada diez (90%) no creen que las reformas sean suficientes.

Precisamente, este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó de que el gasto público en pensiones sigue tocando nuevos techos.

La nómina de junio se ha elevado un 6,15% respecto al mismo mes del año pasado, hasta los 14.397 millones de euros.

Por su parte, la pensión media de jubilación se ha elevado hasta los 1.572,77 euros, un 4,4% más.