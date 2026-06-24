Garamendi desafía a posibles rivales en las elecciones de la CEOE, unas candidaturas “remotas pero no imposibles”

Las elecciones buscan tener presidente electo antes de la cumbre de líderes iberoamericanos en noviembre, celebrándose previsiblemente en octubre.

Garamendi cuenta ahora con apoyos clave, como el de Josep Sánchez Llibre, antiguo adversario y presidente de Foment del Treball.

Aunque se considera poco probable, existe la posibilidad de que surja algún rival para Garamendi, como Gerardo Cuerva, aunque su candidatura parece perder fuerza.

La CEOE convocará elecciones el 1 de julio y Antonio Garamendi, actual presidente, se presentará a la reelección.

Se vienen elecciones patronales. La CEOE dará el pistoletazo de salida a sus comicios el próximo miércoles 1 de julio. Se da por hecho que Antonio Garamendi, actual presidente, se presentará a la reelección. Sin embargo, lo que no está tan claro es si contará con rivales. Se trata de una posibilidad "remota, pero no imposible".

Esto es lo que se dice en los mentideros de los empresarios españoles. Garamendi cuenta con apoyos fuertes, pero también con numerosos contrarios, indican varias fuentes de las patronales españolas. De ahí que no se descarte la posibilidad de que se presente alguna alternativa.

La cuestión es si, quien se presente, sería capaz de concitar apoyos suficientes para suponer una alternativa viable. Sobre todo en un momento en el que Garamendi cuenta con quienes antaño fueron enemigos, como es el caso Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana Foment del Treball.

Uno de los nombres que suelen salir a la palestra de cara para rivalizar con Garamendi es el de Gerardo Cuerva.

El expresidente de Cepyme perdió las elecciones de la patronal de las pymes el año pasado, contra la candidata respaldada por Garamendi, Ángela de Miguel.

Desde entonces, en el universo de las patronales, circulan informaciones de la voluntad de Cuerva de presentarse a los comicios de la patronal nacional.

De hecho, como contó este periódico, Cuerva abrió la puerta a esta posibilidad en febrero, cuando fue ratificado como presidente de la Confederación Granadina de Empresarios.

En aquel momento, mandó varios dardos a Garamendi: "Me preocupa que hoy, ante una de las situaciones de mayor incertidumbre política, social, económica y empresarial de las últimas décadas, los intereses de las organizaciones empresariales parezcan ser otros: ni la defensa de España como nación, ni la defensa de los intereses de las empresas".

Y varias fuentes indicaban, por entonces, que la voluntad de Cuerva era enfrentarse al presidente de CEOE.

Pero esto ya no está tan claro. Varias voces consultadas le consideran "bastante fuera de la carrera electoral" de la CEOE.

Cabe recordar que en las últimas elecciones de la CEOE, que se celebraron en noviembre de 2022, Garamendi se enfrentó (y ganó) a la catalana Virginia Guinda, quien lideraba una candidatura que estaba respaldada por Sánchez Llibre.

Sin embargo, hoy el presidente de Foment está del lado de Garamendi y es uno de sus pretorianos. Y todo indica que no estará del lado de sus opositores.

Como ya ha contado este periódico, el comité ejecutivo y la junta directiva de la CEOE se reúnen el próximo miércoles para convocar unas elecciones que se deberían celebrar en octubre.

La fecha escogida, el 1 de julio, para convocar las elecciones no es casual. El objetivo de la patronal es contar con un presidente electo antes de la cumbre de líderes iberoamericanos que se celebra en Madrid en noviembre.

El reglamento de la CEOE recoge que las elecciones se tienen que celebrar 90 días después de haber sido convocadas. Convocándolas a principios de julio, la patronal se asegura tener comicios en octubre, antes de la cumbre.