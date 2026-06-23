Garamendi activa las elecciones en la CEOE: adelanta el comité ejecutivo para convocar comicios en octubre

La posible candidatura de Gerardo Cuerva, expresidente de Cepyme, se considera actualmente poco probable.

Garamendi se perfila como candidato a la reelección, aunque aún no se ha confirmado si tendrá rivales.

La patronal prevé celebrar elecciones en octubre, antes de la cumbre de líderes iberoamericanos en noviembre.

Antonio Garamendi adelanta al 1 de julio el comité ejecutivo de la CEOE para activar el proceso electoral.

La CEOE pulsa el botón electoral. Antonio Garamendi, su presidente, ha adelantado al 1 de julio el comité ejecutivo y la junta directiva que estaba previsto que se celebraran a mediados del próximo mes.

El objetivo es activar el proceso electoral de la patronal, con la meta de que los comicios se celebren en octubre, según fuentes de la cúpula de la CEOE. Se da por hecho que Garamendi se presentará a la reelección. Pero no hay nada confirmado oficialmente.

La fecha escogida, el 1 de julio, para convocar las elecciones no es casual. El objetivo de patronal es contar con un presidente electo antes de la cumbre de líderes iberoamericanos que se celebra en Madrid en noviembre.

El reglamento de la CEOE recoge que las elecciones se tienen que celebrar 90 días después de haber sido convocadas. Convocándolas a principios de julio, la patronal se asegura tener comicios en octubre. antes de la cumbre

"Por ello, se consideró importante intentar que la convocatoria quedara cerrada durante el mes de julio, de manera que las organizaciones dispusieran de margen suficiente para realizar toda la tramitación y los procedimientos necesarios antes de agosto", añaden fuentes de la CEOE.

Candidatos

Varias voces de la patronal venían indicando que la patronal tendría que convocar las elecciones en estas semanas. Y así lo ha hecho.

Se da por hecho que Garamendi presentará su candidatura a ser reelegido presidente. El interrogante es si contará con algún rival.

Hace unos meses, sonó la posibilidad de que Gerardo Cuerva, expresidente de Cepyme, pudiera presentar su propia candidatura.

Sin embargo, los mentideros de los empresarios consideran que esta opción, ahora mismo, es remota.