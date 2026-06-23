Los empresarios de Madrid reclaman elecciones generales ya: "Los escándalos son diarios y la situación es insostenible"

La patronal española considera el absentismo laboral como una de las principales crisis que enfrenta actualmente la empresa española.

El presidente de la CEOE apoya a las Fuerzas de Seguridad y la Justicia, y destaca la diferencia entre gobernar con las empresas o al margen de ellas, elogiando las políticas económicas de la Comunidad de Madrid.

Miguel Garrido, presidente de CEIM, advierte que la situación política perjudica gravemente a la economía y a las empresas en España.

La patronal madrileña CEIM exige la convocatoria inmediata de Elecciones Generales debido a los recientes escándalos de corrupción que afectan al Gobierno.

Los empresarios, al menos los madrileños, suben el tono contra el Gobierno por los casos de corrupción que rodean al PSOE. Tras la sentencia del caso Mascarillas, la patronal madrileña, CEIM, exige la convocatoria inmediata de Elecciones Generales.

Miguel Garrido, presidente de CEIM y vicepresidente de CEOE, ha indicado que "la situación política que está viviendo España genera mucha preocupación. Creemos que esta situación está perjudicando seriamente a la economía y a las empresas".

Por ello, considera que "este es un Gobierno ya agotado y es necesaria la convocatoria de Elecciones Generales para plantearnos ya una nueva etapa. Los escándalos son diarios y la situación insostenible", ha añadido, durante la Asamblea General de CEIM.

"Hay una crisis institucional y unos escándalos políticos que proyectan una imagen de inestabilidad en el exterior y ponen en duda que seamos una economía estable y predecible", ha apostillado Garrido.

"Lo que estamos viviendo no tienen precedentes", ha continuado. Y ha afirmado que "el ministro de Economía ha dejado sin ejecutar 160.000 millones de euros de fondos UE, la ministra de Transición Ecológica ha apagado a millones de españoles, el ministro deTransportes ha provocado que coger un tren sea una aventura incierta y la ministra de Sanidad ha batido récords de conflictos con los médicos".

El posicionamiento de reclamar un adelanto electoral se ha decidido y votado en los órganos de CEIM. Y va más allá la postura de CEOE, que todavía no reclama de manera explícita que se adelanten comicios.

Con todo, se trata de una cuestión que todavía no se ha debatido explícitamente en los órganos de la patronal española. Eso no implica que Antonio Garamendi no se muestre crítico con el Gobierno.

Políticas económicas

Precisamente, en la asamblea de las empresas madrileñas, el presidente de la CEOE ha insistido en el "apoyo explícito de la empresa española a las Fuerzas de Seguridad del Estado y a la Justicia. Es lamentable lo que se está oyendo".

Por otro lado, Garamendi ha avalado las políticas económicas de la Comunidad de Madrid. "Es la diferencia entre gobernar con las empresas y al margen de las empresas", ha añadido. Y ha retomado las exigencias de la patronal respecto al absentismo, una de las principales crisis que afronta la empresa española.