Los funcionarios toman la calle contra Sánchez por los pactos rotos por el Gobierno: 35 horas, jubilaciones y empleo público

Las movilizaciones podrían intensificarse en otoño, con médicos y profesores amenazando con huelgas indefinidas si no se atienden sus demandas sobre estatutos, retribuciones y reducción de temporalidad.

Los sindicatos denuncian falta de avances en estabilidad laboral, rejuvenecimiento de plantillas, mejora de condiciones y reconocimiento de derechos como el teletrabajo y la promoción profesional.

Las protestas afectan a sectores clave como la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la sanidad y la educación, con huelgas y paros ya en marcha o anunciados para septiembre.

Los funcionarios y empleados públicos se están movilizando en toda España por incumplimientos del Gobierno en temas como jornada de 35 horas, jubilaciones y empleo público.

Más allá de si se anticipan las elecciones o no, a la legislatura le queda sólo un año para terminar. Sin embargo, pueden ser unos meses que se le hagan muy cuesta arriba a Pedro Sánchez y el resto de su gobierno. Y no por los casos de corrupción, precisamente.

Los trabajadores públicos ya están tomando las calles. Y lo van a seguir haciendo en los próximos meses. Desde los funcionarios de Estado, de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria, hasta los trabajadores sanitarios y los profesores.

La conflictividad laboral va a estar en los próximos meses al alza, con cientos de miles de trabajadores públicos movilizados. Y su causa está en los compromisos incumplidos por parte del Ejecutivo y parte de las medidas ejecutadas o planteadas por las administraciones.

Así lo indican los sindicatos, que han desplegado las primeras movilizaciones por los acuerdos incumplidos por parte de la Administración.

Unas movilizaciones que ya se han iniciado en el ámbito de la Seguridad Social, con protestas y concentraciones en toda España.

Las organizaciones sindicales denuncian el incumplimiento de acuerdos y la ausencia de "avances reales en materias esenciales para garantizar el futuro de la Seguridad Social".

Entre ellas, la reorganización administrativa, la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas, la movilidad del personal, el desarrollo del trabajo a distancia, la mejora de la formación, la prevención de riesgos laborales o la promoción profesional. También está la adaptación de la jornada a las 35 horas semanales.

"Además, las productividades no se han actualizado como al resto de organismos de la Administración General del Estado, por lo que la Seguridad Social no es atractiva para atraer y retener talento".

Todo esto ha llevado a una plantilla insuficiente y cada vez más envejecida. De hecho, en cinco años, la mitad de ella estará en edad de jubilación.

El conflicto laboral también ha llegado a la Agencia Tributaria (AEAT).

Los paros y las huelgas afectan también a este departamento del Ministerio de Hacienda. De hecho, se desplegaron hace un par de semanas en plena campaña de la Renta.

En este caso, se demanda el desbloqueo de la carrera profesional (reactivación del acuerdo de carrera y salarios dignos), la regulación del teletrabajo y el reconocimiento de profesión de riesgo para Vigilancia Aduanera. Y algo habitual en el empleo público: la insuficiencia de la plantilla ante las exigencias que están recayendo sobre ella.

Estas reivindicaciones no se han cumplido ni en Seguridad Social ni en AEAT. Y, por ahora, la negociación y la reacción de la Administración está por debajo de lo esperado por los sindicatos, aunque Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social, les ha citado para una reunión a principios de julio. En el ámbito de sus competencias, claro.

Ante la falta de expectativas, fuentes de los sindicatos afirman que tras un 'parón estival' se retomarán las concentraciones, protestas, paros e incluso huelgas.

Un mes de septiembre que se augura calentito. En él retomarán su huelga, y de forma indefinida, los médicos españoles, que llevan movilizados desde el año pasado.

Protestan contra el Estatuto Marco que está tramitando el Ministerio de Sanidad. Un nuevo conjunto de normas laborales que compartirían con el resto de los profesionales sanitarios. Algo en lo que no están de acuerdo. Demandan su propio estatuto marco, adaptado a sus particularidades.

A ellos se podrían sumar el resto de los sindicatos sanitarios, que hasta hace bien poco estaban de acuerdo con la propuesta de departamento de Mónica García. El cambio viene de que, finalmente, el texto no recoge determinadas reclamaciones retributivas y en jubilación anticipadas que se les habían comprometido.

La guinda la ponen los profesores. Las huelgas, protestas y manifestaciones que han recorrido varias comunidades autónomas se podrían transformar en nacionales a partir de septiembre.

Concretamente, demandan rebajar la temporalidad (que está en el 30%), mejorar las condiciones laborales de los docentes y elevar la inversión real en el sector de la enseñanza.

Abandono

CSIF, en este caso, recuerda "el malestar entre la comunidad educativa que está creciendo en toda España por la falta de coordinación y abandono".

Por ello, amenaza con "movilizaciones el próximo mes de septiembre en toda España, coincidiendo con el comienzo del curso escolar, sin descartar la convocatoria de huelga, en defensa de la escuela pública".

Así, todo parece indicar que la conflictividad laboral del sector público, y su batalla en las calles, está garantizada.